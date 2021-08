13 серпня 2021 року всі любителі містики, а також забобонні люди боятимуться зробити щось не те. Адже цей день — п’ятниця тринадцяте! Що не можна робити, а також чому звичайному збігу дня тижня і дати приділяється стільки уваги — дізнайтеся в матеріалі.

Повір’я про те, що цей день небезпечний і саме в п’ятницю 13-го трапляються неприємності, з’явилося дуже давно. Особливо забобонні люди навіть малювали на руках п’ятикутні зірки, щоб уберегти себе від біди!

У народі є версія, що саме в п’ятницю 13-го дванадцять відьом злітаються на свій шабаш. І коли на небі з’являється повний місяць, то його тринадцятим гостем стає сам сатана. Для тих, хто вірить, така версія справді здається страхітливою, але чи правда це?

Своєю думкою про п’ятницю 13-те поділилася переможниця «Битви екстрасенсів»–14, ясновидиця з Австралії Джулі Мак-Кензі:

Ясновидиця впевнена, що існує багато інших чинників, крім наших імен або дат, які впливають на життя.

Однак якщо ви хвилюєтеся, щоб з вами не сталося якихось неприємностей, читайте наші рекомендації про те, чого не варто робити в цей день.

Отже, тепер ви готові до 13 серпня і знаєте, що можна і чого не можна робити в цей день. Навіть якщо ви дуже забобонна людина, не бійтеся: в п’ятницю тринадцятого можна сміливо виходити з дому, а також займатися звичайними справами!

