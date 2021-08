Олеся Жураківська святкує день народження

Актриса театру і кіно, а також одна з головних героїнь легендарного серіалу «Кріпосна» — Олеся Жураківська — відзначає день народження! Редакція сайту STB.UA вітає прекрасну артистку зі святом!

У костюмованій драмі «Кріпосна» Олеся Жураківська зіграла роль куховарки багатих поміщиків Червінських. Актриса змогла в повній мірі передати образ мудрої, сильної і справжньої української жінки, за що ще більше полюбилася глядачеві. І це не дивно, адже неперевершена артистка майстерно перевтілюється в різні ролі.

Більше на тему: Я розумію цей персонаж і в ньому живу: Олеся Жураківська про героїню мелодрами «Кріпосна» Павлину

Любов і славу Олеся Жураківська заробила своєю працею та ролями в театрі і кіно. У вільний від зйомок час вона подорожує найбільш екзотичними місцями. Саме в поїздках актриса набирається нової сили та енергії.

Редакція сайту STB.UA бажає натхнення і ще багатьох легендарних зіграних ролей!

Уже восени ми побачимо продовження сюжетної лінії Павлини. Як же складеться її доля? Чи знайде вона своє кохання? Не пропустіть прем’єру на СТБ зовсім скоро!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.