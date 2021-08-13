Олеся Жураківська святкує день народження
Актриса театру і кіно, а також одна з головних героїнь легендарного серіалу «Кріпосна» — Олеся Жураківська — відзначає день народження! Редакція сайту STB.UA вітає прекрасну артистку зі святом!
У костюмованій драмі «Кріпосна» Олеся Жураківська зіграла роль куховарки багатих поміщиків Червінських. Актриса змогла в повній мірі передати образ мудрої, сильної і справжньої української жінки, за що ще більше полюбилася глядачеві. І це не дивно, адже неперевершена артистка майстерно перевтілюється в різні ролі.
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Любов і славу Олеся Жураківська заробила своєю працею та ролями в театрі і кіно. У вільний від зйомок час вона подорожує найбільш екзотичними місцями. Саме в поїздках актриса набирається нової сили та енергії.
Редакція сайту STB.UA бажає натхнення і ще багатьох легендарних зіграних ролей!
Уже восени ми побачимо продовження сюжетної лінії Павлини. Як же складеться її доля? Чи знайде вона своє кохання? Не пропустіть прем’єру на СТБ зовсім скоро!