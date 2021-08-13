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Медовий Спас 2021: привітання в листівках

13.08.2021

14 серпня 2021 року всі святкують Медовий Спас, або Маковій. Привітайте своїх близьких і друзів за допомогою красивих поздоровлень у листівках. Дивіться в матеріалі.

Медовий Спас

Медовий Спас

медовый спас

 

Медовий Спас

Медовий Спас

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