Страви зі щавлю — це не тільки зелений борщ або солоні запіканки. Суперфіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода зібрала для вас прості рецепти, які здивують незвичайним смаком, а приготування не забере багато часу. Читайте топ-5 рецептів страв зі щавлю в нашому матеріалі!

Більше на тему: Страви зі шпинатом: топ-5 варіантів приготування

Інгредієнти (2 порції):

Приготування:

Інгредієнти (1 порція):

Приготування:

Більше на тему: Як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти (6 порцій):

Приготування:

Інгредієнти (4 порції):

Приготування:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.