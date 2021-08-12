Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Суп-пюре із кабачків: рецепт приготування від учасника «МастерШеф»

12.08.2021

Суп-пюре з кабачків – неймовірно смачна та ніжна літня страва, яка сподобається  всім членам сім’ї. Вона дуже проста у приготуванні та потребує бюджетного набору продуктів, які знайдуться на кожній кухні. Пропонуємо вашій увазі рецепт супу-пюре з кабачків від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.

Більше на тему: Запіканка з кабачків та фаршу: рецепт приготування

Інгредієнти:

  • молоді кабачки 4 шт.
  • картопля 2 шт.
  • морква 2 шт.
  • цибуля ріпчаста 1 шт.
  • часник 2 зубчики
  • олія 2 ст. л.
  • вершки 20% 200 мл
  • курячий бульйон 1 л
  • грінки 10 шт.
  • сіль за смаком
  • перець чорний мелений за смаком

Спосіб приготування:

  1. Почистіть кабачки, картоплю, моркву та цибулю.
  2. Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник із цибулею.
  3. Наріжте кабачки, картоплю та моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи.
  4. Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності.
  5. Розігрійте вершки.
  6. Злийте бульйон в окрему ємність.
  7. Збийте овочі блендером до стану пюре.
  8. Додайте гарячі вершки та бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію.
  9. Прогрійте суп, постійно помішуючи.
  10. Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися.
  11. Підсмажте грінки на сухій сковороді.
  12. Подавайте суп із грінками.

Більше на тему: Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send