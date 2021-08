З нетерпінням чекаючи на показ нових колекцій, модниці сподіваються не тільки поповнити новинками свій гардероб, а й отримати підказки від стилістів. І перше, на що вони звертають увагу, – це зачіски. Дивіться модні зачіски на середнє волосся 2021 просто зараз!

Незважаючи на холодний сезон, мокре волосся ще буде в топі трендів. Стилісти, не шкодуючи засобів для укладання, зачісують волосся назад і розділяють його проділом.

Модні тенденції знову прямують у минуле – на подіумі панувало ретро і можна було побачити зачіски в стилі 20-х і 40-х років ХХ ст. Зачіски а ля Жаклін Кеннеді надихнули на творчі подвиги стилістів Marc Jacobs, Miu Miu і Lanvin.

Модні жіночі зачіски можуть змінюватися хоч щосезону, проте елегантний кінський хвіст незмінний у списку трендів. Восени і взимку 2020–2021 дизайнери Lacoste, Mugler і Brandon Maxwell наче змовилися – і всі, як один, продемонстрували низькі й гладенькі варіанти цієї елегантної лаконічної зачіски.

Домогтися балансу в силуеті можна дуже просто – достатньо розділити волосся строго по центру. Цей варіант підходить і для елегантних гладеньких, і для злегка розтріпаних зачісок. Приклади – у Michael Kors, Oscar de la Renta і Max Mara.

Модні зачіски на середнє волосся завжди обмежені довжиною пасм. Проте зробити стильний трендовий пучок завжди можна! Найцікавіші новинки – у Badgley Mischka і Rodarte.

Не можете вирішити, який робити проділ – прямий чи бічний? Стилісти брендів Balmain, Boss і Saint Laurent розвіяли ваші сумніви – не робіть ніякого! Просто приберіть волосся назад – і у вас буде один з наймодніших варіантів укладки.

Усього кілька сезонів тому дизайнери активно пропонували модницям дуже коротенький «дитячий» чубчик. Потім маятник хитнувся в інший бік – і на подіумах з’явилися моделі з довгими чубчиками, які повністю закривали брови. І ось, нарешті, золота середина – на наступний сезон стилісти рекомендують чубчик на рівні брів. Такі модні жіночі зачіски продемонстрували Chloé, Off-White і Balenciaga.

Каре – як і раніше одна з наймодніших і найбільш популярних жіночих стрижок. Універсальне і багатолике, воно підходить практично всім, адже варіантів каре дуже багато. Так що варто лише знайти свій. А допоможуть у цьому стилісти Chanel, Louis Vuitton і Ports 1961, які продемонстрували модні стрижки каре в найрізноманітніших версіях.

Світловолосим дівчатам стилісти запропонували до зими фарбування в світло-попелясті відтінки і полуничний блонд, а брюнеткам варто придивитися до насичених відтінків шоколаду, коричневого мокко, а також чорного кольору.

