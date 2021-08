Міжнародний день молоді в багатьох країнах щорічно відзначають 12 серпня, щоб привернути увагу громадськості до проблем молодого покоління. Адже розвиток світу безпосередньо залежить від молодих людей, які його населяють. Яка ж історія Міжнародного дня молоді та як його відзначать зірки СТБ — читайте в матеріалі.

Міжнародний день молоді був встановлений Генасамблеєю ООН майже 19 років тому — 17 грудня 1999 року. А вперше це свято свято відзначили 12 серпня 2000 року. Генсек ООН закликав світову громадськість визнати, що різні покоління залежать одне від одного, а отже, і вирішувати свої проблеми вони повинні разом. Також він рекомендував інформувати молодь про існуючі складнощі у світі та варіанти їх вирішення.

Актриса легендарної мелодрами «Кріпосна» Аліна Коваленко, яка зіграла героїню Ольгу Родзевич, вирушила у відпустку на острів Санторіні. Саме тут, де білі будиночки з блакитними дахами і неймовірні заходи сонця приваблюють туристів з року в рік, акторка проведе це свято. Аліна Коваленко поділилася світлинами з відпустки. Рудокоса красуня на тлі теплих заходів і темно-синього моря позує для своєї сторінки в Instagram.

А от головна Холостячка країни Злата Огнєвіч саме на зйомках романтичного реаліті. Нагадаємо, що телеканал СТБ презентував проморолик до прийдешнього другого сезону. Заворожливий проморолик дивіться тут.

