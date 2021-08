Один із найвідоміших екстрасенсів та астрологів країни, експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов стверджує, що 2021 рік обіцяє чимало позитивних змін в особистому житті кожного зі знаків зодіаку. Це буде пов’язано з внутрішніми змінами, до яких підштовхнуть нас зірки вже взимку. Головними подарунками року стануть прийняття себе з усіма плюсами і мінусами, вміння чути свій внутрішній голос і душевна гармонія. Читайте любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

Початок року порадує самотніх представників знака романтичними знайомствами. Проте зірки радять не поспішати з висновками про вподобану вами людину. Є велика ймовірність розчарувань. Кінець весни ― початок літа для сімейних знаків ― чудова пора, щоб реалізувати разом з партнером спільні плани.

Прийдешній рік ― відмінний час для сімейних Тельців, щоб попрацювати над помилками в стосунках. У цей період у представників знака є всі шанси дійти до спільного знаменника зі своїм партнером без конфліктів і з’ясувань стосунків. Самотнім же Тельцям прийдешній рік обіцяє кардинальні зміни. У вас є всі шанси зустріти свою долю.

На початку року емоційність Близнюків буде на піку. А тому сімейні представники знака можуть часто провокувати конфлікти зі своєю половинкою. Щоб цього уникнути, зірки радять спрямувати свою енергію в інше русло. Наприклад, у творчість. Самотнім Близнюкам варто уважніше озирнутися на всі боки. Можливо, ви впритул не помічаєте претендента на ваше серце.

Прийдешній рік для Раків буде сповнений суперечностей. З одного боку, самотні представники знака прагнутимуть кардинальних змін в особистому житті. А з іншого ― боязнь розчарування може зупиняти їх за крок від серйозних і рішучих дій. І в цьому випадку зірки радять бути сміливішими. Щастя в особистому житті залежить від вашої впевненості в собі.

У 2021 році фахова сфера діяльності може раз у раз навантажувати Левів купою турбот. Тож не дивно, що за такої завантаженості особисте життя представників знака може відійти далеко на другий план. Та зірки радять все ж зберігати баланс і більше часу приділяти своїй половинці, бо головною причиною сварок у стосунках буде саме ваша зайнятість.

У прийдешньому році зірки радять сімейним Дівам бути обережнішими у висловлюваннях, особливо якщо справа стосується суперечок з коханою людиною. Надмірна категоричність може стати причиною серйозного конфлікту, залагодити який буде вельми нелегко. Самотнім же серцям уже з початку року варто частіше виходити в люди ― доленосне знайомство не за горами.

2021 рік для Терезів ― сприятливий час, щоб завершити якийсь етап у сфері особистих стосунків, будь це рішення розлучитися або ж навпаки ― з’їхатися зі своєю половинкою. Головне при цьому ― не боятись. В іншому разі ризикуєте втратити багато дорогоцінного часу, змарнувавши його на сумніви.

Цей рік для Скорпіонів ― вдалий час, щоб почати спільне життя зі своєю половинкою або узаконити свій союз. Шлюб, укладений у 2021-му, буде міцним і щасливим. Самотнім же серцям варто бути уважнішими з новими знайомствами на початку року ― є велика ймовірність розчаруватися в людині.

У 2021 році сімейним Стрільцям варто бути стриманішими в плані критики і зауважень на адресу коханої людини. Зараз конфлікт може розгоратися від найменшої іскри. Тому намагайтеся думати не про те, щоб довести свою правоту, а про те, щоб зберегти гармонію у стосунках. Адже все-таки погода в оселі набагато важливіша.

На початку року Козероги ризикують повторити вже колись зроблену помилку в стосунках зі своєю другою половинкою. Чи варто говорити, що така ситуація викличе ще більший резонанс з боку вашого партнера. А тому зірки радять враховувати минулий досвід і не наступати двічі на одні й ті самі граблі.

Прийдешній рік для Водоліїв ― прекрасна пора, щоб перевести свої стосунки на новий рівень. Багато представників знака переглянуть свої погляди на особисте життя і наважаться на серйозні зміни, на кшталт початку спільного життя з партнером, укладення шлюбу і навіть планування дитини.

У першій половині року Рибам потрібно бути пильними. Зірки радять не бути відвертими на тему особистого життя в розмовах із людьми, у яких ви не впевнені на всі сто, оскільки є велика ймовірність не тільки стати об’єктом пліток, а й спровокувати цим конфлікт зі своєю половинкою.

