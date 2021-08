Гороскоп на 13 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто бути уважнішим і серйознішим, а хто повинен взяти відповідальність за своє життя на себе? Читайте гороскоп на 13 серпня від екстрасенсів СТБ.

Чудовий день для планування. Вам вдасться визначити найважливіші цілі і відмовитися від шкідливих звичок. Завдяки цілеспрямованості ви швидко досягнете бажаного.

Початок дня буде вельми вдалим. Однак зірки радять не відкладати в довгу шухляду важливі справи. Краще почніть із найскладнішого. Тоді ввечері ви зможете розслабитися.

Трохи суперечливий день. З самого ранку на роботі будуть певні складнощі. Однак, якщо ви зможете перетягти на свій бік супротивників, цілком імовірно, вийдете на новий рівень і отримаєте приємний бонус.

Хороший день для втілення в реальність задуманого. Вдалий час для ділових переговорів. Можливо, вам вдасться укласти вигідну угоду або знайти союзників.

Прекрасний день для початку нового етапу в житті. Є сенс узятися за навчання. Завдяки своїй цілеспрямованості і бажанню ви швидко схоплюєте нову інформацію.

День обіцяє невелике непорозуміння з близькими і колегами. Можливі дрібні конфлікти. Якщо ви не будете загострювати на невдачах увагу, проблема вирішиться дуже швидко.

День обіцяє неприємні сюрпризи. Можливо, вам доведеться різко міняти свої плани. А це потягне додаткові навантаження і переживання. Якщо треба, зверніться по допомогу до близьких людей.

День сповнений сюрпризів. Можливо, на вашому порозі з’являться старі знайомі, і ті новини, які вони вам принесуть, потягнуть за собою додаткові фінансові витрати.

Ви занадто довірливі. Через це часто страждаєте. Спробуйте менше розповідати про свої плани. Навіть близьким друзям. Тоді ймовірність того, що все вийде, зросте в рази.

Складний день. Ви просто-таки боретеся з останніх сил, а потрібного результату все немає. Не панікуйте. Дайте собі час відпочити і з новими силами беріться до роботи.

У вашому житті з’явиться людина, яка справить сильний вплив на вашу подальшу долю. Не поспішайте приймати її поради дуже близько. Спочатку придивіться.

Ви дуже сильно хочете змінити своє життя, проте для цього нічого не робите. Тільки ниєте. Перестаньте. Візьміть відповідальність за свої вчинки на себе.

