Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння користувалося популярністю ще з давніх часів. Його цінували за магічні властивості та використовували як талісман і оберіг. Якщо ви плануєте придбати прикрасу з якимось із дорогоцінних чи напівдорогоцінних каменів, то ліпше зіставте вибір із вашим знаком зодіаку чи знаком того, кому плануєте зробити подарунок. Докладніше про це читайте в матеріалі від екстрасенсів телеканалу СТБ.

Якщо обирати камінь за знаком зодіаку, то він здатен притягнути успіх та щастя своєму власнику. Деякі мінерали навіть здатні укріплювати імунітет та оздоровлювати людину. Іншим каміння здатне допомогти знайти свою другу половинку та укріпити їхні стосунки. Проте використовувати мінерали, що не підходять за знаком зодіаку, в жодному випадку не можна — вони можуть сильно нашкодити. Перед тим, як розповісти про каміння, які підходять конкретному знаку, ми розкажемо вам кілька важливих нюансів про те, як правильно обирати талісман.

Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння уже кілька століть підряд слугує оберегом для людини. Якщо правильно його підібрати, то воно захищатиме від недобрих людей, злих чарів, укріплюватиме організм від хвороб, зробить сильнішими стосунки та навіть посилить інтуїцію. Та аби досягти такого ефекту, потрібно обирати саме натуральне каміння, а не штучне.

Синтетичні вироби не мають у собі такої могутньої енергетики, яку виробляє природа. Вони насичені виключно енергією виробника. Тож для талісману таке каміння не підходить.

Важливо також враховувати, що в жодному випадку не можна купувати вироби з дорогоцінними чи напівдорогоцінними каменями в ломбардах. По-перше, існує чималий ризик, що він крадений. Це означає, що для когось виріб вже слугував оберегом, і він може почати мстити за свого власника, в якого його відібрали. Тож для нового господаря мінерал здатен притягнути виключно нещастя та низку неприємностей.

Навіть якщо камінь продав сам власник до ломбарду, його теж не варто купувати. Люди продають такі речі через матеріальні труднощі. Тому варто замислитися, чи потрібно брати на себе чужу негативну енергетику та притягувати проблеми колишнього власника.

Не варто купувати каміння, яке має на собі тріщини, подряпини чи інші дефекти. Кажуть, що таким чином мінерал захищав свого власника та прийняв на себе удар.

Не можна також носити на собі кілька каменів одночасно. Вони можуть конкурувати одне з одним і негативно впливати на господаря.

Якщо прикраса не тримається на вас — каблучка постійно спадає чи рветься намисто — не варто її носити. Це свідчить про те, що виріб підібраний неправильно і його не варто тримати при собі.

Також варто врахувати, що мінерал не почне відразу діяти. Йому потрібен час, аби призвичаїтися до свого власника, відчути його та його потреби, аби направити у правильне русло свої сили.

Насамперед, коли підбираєте мінерал для Овнів, зверніть увагу на діаманти. Це вважається найліпшим варіантом для цього знака зодіаку. У перекладі «діамант» означає «той, кого не можна здолати». Враховуючи характер цього знака (вольовий, сильний, незламний), діамант здатен підсилити ці риси та побороти спалахи гніву, які також властиві Овнам.

Не прогадаєте, якщо подаруєте цьому знакові рубін. Він розвиває благородство та робить власника великодушним, а також допомагає впоратися з переживаннями та повертає інтерес до життя. Також цьому знакові підійдуть: аметист, яшма, сапфір та гірський кришталь. Не забороняється носити: сердолік, бірюзу та агат.

Обираючи каміння за гороскопом для Тельців, потрібно звертати увагу на ті мінерали, які допоможуть їм приборкати свої негативні риси. Наприклад, смарагд зробить Тельця мудрішим та уважнішим. Він допоможе досягти поставлених цілей і стати веселішим і життєрадіснішим. Також смарагд допоможе Тельцю стати рішучішим і захистить його від невдач. Вдалим подарунком для знаку буде халцедон. Він допомагає подолати емоційні та психологічні навантаження. Як талісман для Тельців підійдуть: рожевий кварц, сапфір, агат та онікс.

А ось Близнюкам потрібно підібрати агат. Він зробить людину цього знака розсудливою та додасть стабільності в житті. До того ж, творчим особистостям мінерал допоможе знайти нові напрями в роботі та позитивно вплине на фантазію. Близнюкам можна дарувати: александрит, берил, топаз, цитрин, сапфір. Корисними каменями також будуть: тигрове око, сердолік та гранат.

Якщо ви хочете підібрати талісман для Рака, то не варто вагатися у виборі. Ліпшої прикраси, аніж перлини, ви не знайдете. Вони додадуть Ракам уважності та зроблять їх проникливішими. Крім того, перлини можуть посилити інтуїцію та навчать передбачати майбутнє. Вдалим вибором буде і смарагд. Цей камінь допоможе контролювати емоції та позбавить меланхолії, в яку часто впадають представники цього знака. Крім того, смарагд притягує багатство.

Хорошим вибором стане: котяче око, місячний камінь, сірий авантюрин, аквамарин зеленого кольору та хризопраз.

Левам найбільше підійде бурштин. Вважається, що він приносить удачу, оскільки каменем керує Сонце, як і цим знаком зодіаку. Також мінерал позбавляє від безсоння, наслідків стресу та лікує захворювання серця та кровоносних судин. Хризоліт допоможе егоїстичним Левам поліпшити стосунки з іншими людьми. Топаз — потоваришувати з керівництвом компанії, де працює представник знака, а також зрозуміти, хто справжній друг, а хто лише ним прикидається. Левам підійде теж: кварц золотистого кольору, гранат червоних відтінків, гірський кришталь, сердолік, опал, онікс, сардонікс і циркон.

Дівам рекомендовано носити як оберіг хризоліт. Він зробить знак привабливим в очах оточуючих. Сприятиме інтелектуальному розвитку. Дівам добре мати при собі яшму. Вона допоможе їм стати толерантнішими, а не постійно критикувати інших. Підійдуть цьому знакові: нефрит, сердолік, діамант, халцедон, сапфір, смарагд, а також онікс, гірський кришталь і жадеїт.

Терезам найліпше підійде аквамарин. Він зробить людину цього знака спокійнішою та позбавить різких перепадів настрою. Лазурит наділить знак щирістю, а також продовжить молодість і поліпшить метаболізм. Терезам варто носити і веселковий опал. Він допомагає розкривати їхні приховані таланти, укріпляти нервову систему та поліпшити матеріальний стан. Терезам підходить також: турмалін, цитрин, моріон, хризоліт і нефрит з аметистом.

Обираючи натуральне каміння для Скорпіонів, зверніть увагу на аквамарин. Він допоможе зберегти сім’ю та вірність, а також додасть впевненості у своїх силах. Мінерал укріпляє нервову систему та охолоджує спалахи гніву.

Як амулет також цьому знакові підійде гранат. Він вважається каменем чесності та має низку лікувальних властивостей. Також Скорпіонам підійде: опал чорного кольору, аквамарин, турмалін, корал, тигрове око та александрит.

Удачу Стрільцям принесе бірюза. Крім цього, камінь поліпшить матеріальний стан та допоможе піднятися по соціальній драбині. Жовтий топаз принесе багатство та вилікує деякі хвороби. Хризоліт застереже від неправильних вчинків та позбавить проблем із очима та кров’ю.

Козерогам найбільше підходить рубін. Варто обирати кулони з цим каменем у подарунок. Тоді людина доб’ється поваги серед людей і отримає захист від хвороб. Схожими властивостями володіє й онікс. Він надає людині владу. Хорошим оберегом для Козерогів стане малахіт прозорого та чорного кольорів.

Водоліям підійде аметист. Камінь приносить удачу, оберігає від хвороб і неприємностей. Крім того, за відтінком каменю можна визначити, якою буде погода в найближчий час. Цьому знакові його рекомендовано носити разом із цирконом.

Як талісман Рибам підійде аквамарин. Він зробить його власника сміливим, допомагатиме встановлювати справедливість та захистить знак від великих грошових витрат. Також Риби можуть носити перлини, що позбавлятимуть їх від негативного впливу, та сапфіри синього відтінку. Хорошим оберегом для них також будуть смарагди та александрити.

