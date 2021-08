Мед – джерело вітамінів не лише для всього організму, а й для шкіри. Він покращує насичення клітин киснем та живить їх. Детальніше про користь медової маски для обличчя, а також покроковий рецепт маски для обличчя з медом – в нашому матеріалі.

Маски для обличчя, до складу яких входить мед, є одними з найефективніших і корисних. Таку поживну суміш легко приготувати в домашніх умовах. Вона забезпечить шкірі зволоження, позбавить дрібних зморщок, зробить більш пружною і сяючою.

Протипоказань для такої процедури ви практично не знайдете. Єдине – чутливість до інгредієнтів, що входять до складу маски. Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами медових масок для обличчя.

Лише 2 інгредієнти забезпечать приголомшливий результат. Приготувати таку суміш простіше простого.

Приготування:

За 15 хвилин змийте теплою водою.

Таку маску можна адаптувати, враховуючи ваші особливості. Якщо ви власниця жирної шкіри – підійде маска для обличчя з меду і білка.

Приготування:

Нанесіть на обличчя на 20 хвилин. Змийте водою.

Ця маска усуне невеликі зморшки, зробить шкіру ніжною і гладенькою.

Приготування:

Нанесіть на обличчя на 20 хвилин, а потім – змийте водою.

Щоб результат був максимально ефективним, пам’ятайте про прості правила:

Тепер ви знаєте, як зробити медову маску для обличчя в домашніх умовах. Лише кілька процедур, і перші результати вас приємно здивують.

