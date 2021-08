Холодна кава — чудовий освіжаючий напій, який прекрасно підходить для втамування спраги у літню спеку. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик зробив добірку найсмачніших рецептів холодної кави. Більше — у матеріалі.

Більше на тему: 13 простих освіжаючих напоїв

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: 20 освіжаючих літніх коктейлів

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Добре недороге вино в Україні: огляд найсмачніших напоїв

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.