Гороскоп на 12 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто бути більш упевненим у своїх силах, а хто може напоротися на конфлікти? Читайте гороскоп на 12 серпня від екстрасенсів СТБ.

День обіцяє Овнам багато труднощів. Однак незважаючи на всі затримки, ви з усім впораєтеся. Головне ― не панікувати і, якщо знадобиться, попросити про допомогу.

Прекрасний день для реалізації нових планів. Ви отримаєте підтримку від начальства, однак готуйтеся до труднощів. Не все вийде з першого разу.

Дуже насичений день. На роботі вас чекають суцільні переговори. Доведеться взяти на себе відповідальність і виправляти помилки колег. Не бійтеся зробити щось не так.

Дуже продуктивний день. Ви зможете правильно організувати свій час і за короткий проміжок встигнете все, що запланували. Увечері зателефонуйте батькам. Вони скучають.

Ви будете просто-таки генерувати нові цікаві ідеї. Поділіться ними з начальством. Цілком можливо, ви отримаєте схвалення і зелене світло до дії.

День обіцяє багато цікавих знайомств. Якщо ви хочете сподобатися співрозмовнику, будьте більш упевнені в собі. Всі проблеми, які у вас можуть виникнути, вирішаться самі собою.

Першу половину дня Терезам варто присвятити роботі. Не відволікайтеся на пусті розмови і не відкладайте в довгу шухляду важливі справи. Цілком імовірно, що після обіду можуть виникнути непередбачені обставини, які повністю змінять ваші плани.

Ваша проблема полягає в тому, що ви літаєте в хмарах і вперто не помічаєте елементарних речей. Спустіться на землю, інакше потім не позбудетесь проблем.

Стрільці постануть перед складним вибором, від якого залежатиме їхня подальша доля. Сконцентруйтеся на найголовнішому. Довіряйте своїй інтуїції.

Складний день, який обіцяє сварки і конфлікти як на роботі, так і вдома. Тримайте себе в руках і не провокуйте опонента. Інакше сварка затягнеться.

Прекрасний день. Імовірні грошові надходження або нові цікаві пропозиції по роботі. Побільше оптимізму і поменше базікайте.

Рибам з самого ранку захочеться кардинально змінити своє життя ― розірвати токсичні стосунки, змінити роботу або переїхати в інший населений пункт. Ухвалюйте рішення з холодною головою.

