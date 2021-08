Телеканал СТБ оголошує кастинг на другий сезон психологічного реаліті «Супербабуся». Усі деталі читайте в нашому матеріалі.

Новий проєкт для супербабусь! Якщо ви виховуєте онуків, краще за батьків знаєте, що їм потрібно, і вважаєте, що заслуговуєте на звання супербабусі, цей проєкт для вас! Телефонуйте за вказаними номерами:

063-768-97-06

067-690-37-62

050-043-83-08

Або заповнюйте анкету тут!

