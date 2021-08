Як правильно розпланувати свій раціон? Як вибудувати своє харчування так, щоб воно було не тільки смачним, а й корисним? Тренерка проєкту «Зваженi та щасливі» Марина Боржемська підготувала приклади правильного харчування на тиждень, яке допоможе тримати своє тіло у формі. Детальніше читайте в матеріалі.

Сніданок: вівсяна каша, або сирна запіканка, або варене яйце з сиром.

Перший перекус: кефір або йогурт, два хлібці, або збитий кефір з ягодами, або жменя горіхів, або тост із цільнозернового хліба й авокадо.

Обід: овочевий суп, рагу з куркою, або юшка з овочами гриль і з рибою, або курячі фрикадельки з салатом із капустою і зеленим горошком, або варене м’ясо з буряковим салатом з чорносливом і горіхами.

Другий перекус: печене яблуко або банан із яблуком.

Вечеря: теплий салат з телятиною, або куряча грудка з морквою і зеленим горошком, або тушкована капуста з зеленим горошком, або запечена цвітна капуста, грецький салат.

