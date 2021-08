Як знімали серіал «Слід»: фотодобірка

Хочете дізнатися, як проходять зйомки детективного серіалу «Слід», в якому співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідують найрезонансніші злочини. Пропонуємо зануритися в незабутню атмосферу детективів і поглянути на фотопідбірку з бекстейджа. Повірте, буде дуже цікаво!

Більше на тему: Борис Георгієвський: біографія актора серіалу «Слід»

Більше на тему: Тетяна Кравченко: біографія актриси серіалу «Слід»

Більше на тему: Головні актори серіалу «Слід»

Більше на тему: Серіал «Слід» у різних країнах

Читайте нас тпкож у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.