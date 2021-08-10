Як зробити квас у домашніх умовах: рецепт приготування від учасника «МастерШеф»
Як зробити квас у домашніх умовах, щоб врятуватися влітку від спеки? Цей напій смачний, натуральний і дуже добре підходить для спекотної пори року. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик підкаже покрокові рецепти домашнього квасу, з якими впорається кожна господиня.
З чого роблять квас?
Готується квас із солоду, ячмінного або пшеничного, і борошна на основі бродіння, а також із житнього хліба. Часто в нього додають мед та різноманітні трави. Також квас готують з ягід, фруктів і навіть з буряку.
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Види квасу:
- На Русі, крім хлібного, великою популярністю користувався і фруктовий квас. Напій готували з груш, яблук, брусниці, журавлини, сливи, родзинок, малини. Використовували подрібнені ягоди і плоди, а не тільки чисті соки. У таких напоях було від 1 до 3% алкоголю.
- Більш хмільний квас воліли вживати в Англії, Німеччині, Угорщині, Данії. Міцність напою в цих країнах коливалася від 3 до 6%.
- Раніше користувалися більш ніж 150 рецептами квасу, серед яких був білий окрошковий, родзинковий, солдатський, монастирський, боярський і багато інших.
Рецепт класичного квасу в домашніх умовах
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Інгредієнти:
- Вода кип’ячена (охолоджена) — 3 л
- Хліб житній — 300 г
- Дріжджі пресовані — 30 г
- Цукор — 100 г
Спосіб приготування:
- Дріжджі розведіть у склянці теплої кип’яченої води.
- Потім вилийте суміш у підготовлений бутиль, додайте підсмажений хліб, нарізаний невеликими шматочками, і цукор. Залийте все водою.
- Банку прикрийте марлею і залиште при кімнатній температурі на кілька днів.
- Коли квас дозріє, процідіть його. Квас готовий, щойно сухарі залишаться на дні та більше не підніматимуться.
- Готовий напій поставте в холодильник або в холодне місце. Половину хлібної закваски, що залишилася, залиште для наступних порцій. Для них вам уже не знадобляться дріжджі, тільки вода, хліб і цукор.
Рецепт квасу з м’ятою в домашніх умовах
Інгредієнти:
- М’ята — 60 г
- Родзинки — 2 ст. л.
- Житній хліб — 200 г
- Сухі дріжджі — 10 г
- Цукор — 100 г
- Вода — 1,5 л
Спосіб приготування:
- Наріжте хліб кубиками, підсушіть їх у духовці.
- Залийте сухарі окропом та залиште на 4 години.
- Процідіть через сито.
- Додайте у відвар дріжджі, цукор і екстракт м’яти. Перемішайте все.
- Перелийте суміш у посуд, в якому вона буде бродити, та прикрийте марлею або кришкою.
- Залиште бродити на 4—5 днів у теплому місці.
- Коли вистоїть добу, додайте родзинки.
- Через дві доби бродіння можете поставити квас у холодильник.
Рецепт квасу з яблуками в домашніх умовах
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Інгредієнти:
- Яблука — 300 г
- Окріп — 2 л.
- Цукор — 150 г
- Сухі дріжджі — 20 г
- Лимон — 1—2 шт.
Спосіб приготування:
- Висипати в посудину сушені або свіжі яблука, порізані дольками. Оберіть сорт яблук, який вам подобається.
- Залийте окропом та дайте настоятися 3 години.
- Процідіть і додайте 50 г цукру, дріжджі та сік, видавлений з лимона.
- Перемішайте і залиште суміш бродити на 3—4 години в теплому місці.
- Коли з’являться бульбашки, додайте 100 г цукру. Дайте ще добу постояти.
- Прокип’ятіть сусло, щоб зупинити бродіння. Кип’ятіть, поки з’явиться біла пінка. Остудіть та процідіть.