Ідея приготувати чорне морозиво виникла в Японії, була миттєво підхоплена Америкою, а потім – і всієї Європою. Ще б пак: це не лише дуже незвично, а й по-справжньому смачно! Якщо ви не хочете відставати від світових гастрономічних трендів, скористайтеся нашим рецептом, як зробити чорне морозиво. Виявляється, чорне морозиво в домашніх умовах – це легко і швидко! Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич підготував рецепт смачного чорного морозива.

Є кілька способів приготувати апетитний заморожений десерт чорного кольору. Найпростіший – використовувати харчовий барвник відповідного відтінку або активоване вугілля, подрібнене в пил. Але якщо ви хочете, аби ваше чорне морозиво відрізнялося від звичайного не тільки кольором, але і смаком, додайте урбеч – пасту з насіння чорного кунжуту. Якщо вам не вдалося знайти готовий продукт в магазині, зробіть кунжутну пасту самостійно. Для цього достатньо подрібнити в блендері 100–150 г чорного кунжуту з декількома чайними ложками меду до пастоподібної консистенції.

Більше на тему: Домашнє морозиво: топ-5 простих рецептів

Складові:

Спосіб приготування:

Смачного!

Більше на тему: Черешневий сорбет: рецепт в домашніх умовах

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.