Як правильно почати і провести тиждень? Що чекає представників кожного знака зодіаку? У які дні краще приділити час собі? Читайте гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня 2021 року від астрологів СТБ.

На цьому тижні ваш друг стане ідеальним співробітником у команді. Ви працелюбні і дисципліновані, рішучі і впевнені в собі. Крім того, ви демонструєте відмінні навички командної роботи. Звичайно, все це не залишається непоміченим. У ці дні ви отримаєте багато визнання. І не тільки в кар’єрній сфері.

Цього тижня ви будете в найкращій формі. Проте це не означає, що ви можете просто дозволити собі зараз розслабитися. Зірки просять вас багато рухатися. Це єдиний спосіб не відставати від космічної енергії. Регулярно займайтеся спортом або гуляйте не менше пів години щодня. Інакше почнете втрачати мотивацію.

Зірки сильно вас змінять на цьому тижні. Наразі ви не можете сховатися за рутиною і повсякденними звичками. У вашому особистому житті справді щось відбувається дивне. Почуття турбують, непередбачені події викликають стрес. Допомагає тільки одне: зберігати спокій і говорити відверто з партнером.

Сузір’я вашого знака створює невизначеність. Навколишні люди відчувають, що не відповідають вашим вимогам, а ви піддаєтеся тиску. Будь ласка, значно зменшіть свої очікування від себе та інших! Це запобіжить зайвим розчаруванням.

На цьому тижні життя може багато чого запропонувати. Місяць перебуває в прекрасному положенні щодо вашого знака і робить вам привабливі пропозиції. Любов переслідує вас, нові зустрічі обіцяють стати дуже значущими. Тепер варто було б узятися за нові професійні завдання. Успіх не залишить вас.

Тиждень буде плідним і максимально робочим. Використовуйте цей чудовий час із розумом. Не упускайте жодної можливості, тримайте руку на пульсі. Це також хороший час, щоб зміцнити своє здоров’я. Складіть план харчування, спробуйте новий вид спорту.

Є хтось, хто може підкорити ваше серце просто зараз. Метелики вже літають у вас в животі. Не будьте соромливі і стримані, а запрошуйте любов у своє життя! Ви побачите, як почуття розтоплюють ваші проблеми. Так ви знайдете сили і нове натхнення, щоб рухатися далі в усіх сферах.

Не дайте себе обдурити перешкодами, які недоброзичливці намагаються влаштувати на вашому шляху. Будьте чесні з іншими. Ретельно стежте за своїми речами, не кажіть зайвого малознайомим людям. Тільки так ви зможете раз і назавжди позбутися дрібних неприємностей у повсякденному житті.

Використовуйте силу Місяця на максимум. Ви можете довіритися цій енергії. Прислухайтеся до себе з 15:45 до 16:00 в середу. Ви почуєте всі відповіді на питання, які хвилюють душу дуже давно.

Тиждень буде вдалим для вас, якщо дотримуватиметесь встановлених вами ж правил. Місяць радить не ухвалювати поспішних рішень. І це добре! Тому що час для чогось нового ще не настав. Спочатку потрібно прояснити і розсортувати кілька речей. Зрештою, саме Місяць буде допомагати вам у ваших запланованих проєктах.

Дурне зауваження, яке зроблене вами у грубій формі, може спричинити проблеми. Якщо ви негайно усунете непорозуміння і чесно перепросите, Венера швидко принесе мир у ваш знак. Крім того, не забувайте про сім’ю і близьких. В особистому житті потрібно вирішити одну проблему, яка тривалий час заважає спокійно жити.

Щедрість і увага — ваші найкращі друзі цього тижня. Ваша енергія керує вами. Ви відчуєте, як ця сила допоможе вам навіть у складних проєктах або рішеннях. Саме сни з вівторка на середу і з п’ятниці на суботу вказують вам найшвидший шлях до успіху. Сатурн дає вам витривалість, щоб протриматися, поки ви не досягнете своєї мети.

