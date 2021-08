Томатний сік — улюблений напій з дитинства. Але чи знаєте ви про всі його корисні властивості? А про те, що томатний сік може нашкодити здоров’ю? Про користь і шкоду томатного соку, а також як заготовити його на зиму розповів учасник «МастерШеф. Професіонали» Діма Касап. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Томатний сік містить вітаміни А, В, С, Е, РР, мінеральні речовини — калій, кальцій, магній, хлор, фосфор, залізо, кобальт, хром, цинк, марганець, бор, йод і мідь. А також лимонну, яблучну, винну та янтарну кислоти, глюкозу, пектин, серотонін та харчові волокна. До того ж томатний сік вважається чудовим продуктом для схуднення, оскільки містить всього лише 18 ккал.

Ці корисні речовини позитивно впливають на роботу всіх систем організму. Томатний сік уповільнює процеси старіння, знижує ризик розвитку онкозахворювань, очищає організм від холестерину, підвищує рівень гемоглобіну, виводить шлаки й токсини. Його рекомендують вживати при глаукомі, оскільки томатний сік знижує внутрішньоочний тиск.

Томатний сік рекомендовано вживати жінкам під час вагітності або ПМС. Окрім того, велика кількість вітамінів і мінералів, які містяться в томатному соці, сприяють підтримці краси волосся, нігтів та шкіри. Також цей напій завдяки серотоніну — гормону щастя — чудово тонізує та піднімає настрій. Томатний сік — один із небагатьох напоїв, який дозволено пити при діабеті.

Проте томатний сік можна вживати не всім. Лікарі не рекомендують його пацієнтам із хворим шлунком. Тож якщо у вас виразка, гастрит або інші захворювання травної системи, варто відмовитись від вживання цього напою. Також томатний сік не варто вживати на голодний шлунок, оскільки він може спровокувати пошкодження стінок шлунка. Пити його з білками та крохмалями теж не варто — це провокує розвиток сечокам’яної хвороби.

Доведено: ті, хто п’ють томатний сік регулярно, мають міцне здоров’я довгі роки. І, звичайно ж, краще пити домашній томатний сік. Як його приготувати, читайте нижче в нашому покроковому рецепті.

Складові:

Спосіб приготування:

Наш томатний сік готовий. І найголовніше, що навіть після варіння він зберіг всі свої корисні властивості.

