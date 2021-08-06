Щоб бути готовим до будь-яких сюрпризів долі, необхідно розуміти, що ж пророчать усім знакам зодіаку зірки. Читайте гороскоп на 7 серпня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Нові справи змусять вас швидко включитися в роботу. Ви енергійні і досить мотивовані.

Телець

Вас чекають цікаві новини, яким ви будете дуже раді. Не квапте інших зізнаватися. Вони самі розкриють усі карти.

Близнюки

Вам треба бути обережними у фінансовій сфері. Місяць робить вас марнотратними. Опануйте собою і не вірте вигідним пропозиціям.

Рак

Ви відчуваєте на собі тиск. Ви трохи роздратовані і можете вибухнути від гніву. Важливо зберігати спокій у будь-якій ситуації. Інакше ризикуєте втратити авторитет.

Лев

Леви трохи засмучені, але добре мотивовані. Ці два фактори впливають на вас позитивно. Адже смуток дає змогу пройти життєвий етап і набути досвіду, а мотивація приведе до нових досягнень.

Діва

Ви починаєте новий день бадьоро і в хорошому настрої. Зіпсувати його може лише запізнення партнера. Постарайтеся не розлютитися, щоб не зірвати подальші переговори.

Терези

Ви знаєте, чого хочете, і робите це. Також не проґавте можливість записатися на прийом до лікаря. Час обстежитися.

Скорпіон

Вам усе ще є про що поговорити зі своїм найкращим другом. Однак тепер йому потрібна ваша допомога. Не залишайтеся осторонь.

Стрілець

Не хвилюйтеся, це лише тимчасова смуга невдач, яку можна легко припинити. Зробіть добру справу: допоможіть літньому, віддайте речі на благодійність. Карма швидко відновиться.

Козеріг

Зустрічі бувають трохи неспокійними і неструктурованими. Сьогодні такий день, усе йде не за планом. Зберігайте спокій.

Водолій

Будьте уважні до своїх особистих речей. Сьогодні Водолії доволі розсіяні.

Риби

Приділіть час другій половині. Запросіть кохану людину на побачення, зробіть сюрприз. Так ви наповните особисте життя позитивною енергією.

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