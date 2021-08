Щоб бути готовим до будь-яких сюрпризів долі, необхідно розуміти, що ж пророчать усім знакам зодіаку зірки. Читайте гороскоп на 7 серпня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Нові справи змусять вас швидко включитися в роботу. Ви енергійні і досить мотивовані.

Вас чекають цікаві новини, яким ви будете дуже раді. Не квапте інших зізнаватися. Вони самі розкриють усі карти.

Вам треба бути обережними у фінансовій сфері. Місяць робить вас марнотратними. Опануйте собою і не вірте вигідним пропозиціям.

Ви відчуваєте на собі тиск. Ви трохи роздратовані і можете вибухнути від гніву. Важливо зберігати спокій у будь-якій ситуації. Інакше ризикуєте втратити авторитет.

Леви трохи засмучені, але добре мотивовані. Ці два фактори впливають на вас позитивно. Адже смуток дає змогу пройти життєвий етап і набути досвіду, а мотивація приведе до нових досягнень.

Ви починаєте новий день бадьоро і в хорошому настрої. Зіпсувати його може лише запізнення партнера. Постарайтеся не розлютитися, щоб не зірвати подальші переговори.

Ви знаєте, чого хочете, і робите це. Також не проґавте можливість записатися на прийом до лікаря. Час обстежитися.

Вам усе ще є про що поговорити зі своїм найкращим другом. Однак тепер йому потрібна ваша допомога. Не залишайтеся осторонь.

Не хвилюйтеся, це лише тимчасова смуга невдач, яку можна легко припинити. Зробіть добру справу: допоможіть літньому, віддайте речі на благодійність. Карма швидко відновиться.

Зустрічі бувають трохи неспокійними і неструктурованими. Сьогодні такий день, усе йде не за планом. Зберігайте спокій.

Будьте уважні до своїх особистих речей. Сьогодні Водолії доволі розсіяні.

Приділіть час другій половині. Запросіть кохану людину на побачення, зробіть сюрприз. Так ви наповните особисте життя позитивною енергією.

