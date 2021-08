Уже скоро в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра нових серій детективного серіалу «Слід». Це адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Цей проєкт досить успішний у багатьох країнах світу. Читайте в нашому матеріалі інформацію про найпопулярніші ремейки ізраїльського формату.

CSI: Crime Scene Investigation — телесеріал про роботу співробітників криміналістичної лабораторії Лас-Вегаса, які розслідують один або кілька злочинів, скоєних у Лас-Вегасі або його околицях.

Прем’єра серіалу відбулася 6 жовтня 2000 року на каналі CBS. Протягом 15 років глядачі з цікавістю спостерігали за тим, як досвідчені фахівці розкривають найрезонансніші злочини.

«CSI: Місце злочину» отримав цілих три спін-оффи: «CSI: Місце злочину Маямі» (2002—2012), «CSI: Місце злочину Нью-Йорк» (2004—2013) і «CSI: Місце злочину — кіберпростір» (2014). На додаток до цього були випущені ряд коміксів, відеоігор і новел, заснованих на всесвіті CSI.

«Ślad» — польська детективно-кримінальна драма виробництва Tako Media. Групу відділу спеціальних розслідувань CWŚ очолює Рената Рожанська. Саме під її началом фахівці займаються розслідуванням резонансних злочинів. Прем’єра серіалу відбулася на телеканалі «Polsat» 18 вересня 2018 року. За два роки в ефір вийшло більше ста епізодів. Серіал має великий успіх у глядачів.

«След» — російський кримінальний телесеріал, що розповідає про співробітників вигаданої спецслужби — Федеральної експертної служби (ФЕС), створеної в Москві в складі МВС РФ для боротьби зі злочинністю. Прем’єра серіалу відбулася 3 вересня 2007 року Наразі проєкт є найтривалішим серіалом в РФ за кількістю серій. Існує три спін-оффи серіалу: «Садівник», «Слід-52» і «Акваторія».

