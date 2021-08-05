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Графік магнітних бур на серпень 2021

05.08.2021

Магнітне поле Землі, безумовно, впливає на самопочуття кожного з нас. Графік магнітних бур на серпень 2021 року підкаже вам, у який період очікувати різкого погіршення самопочуття, а коли — поліпшення здоров’я. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в серпні 2021 року матимуть особливий вплив на нас.

график магнитных бурь 2021

В останній місяць літа нас чекає всього дві відчутні магнітні бурі. Однак не варто розслаблятися. Краще як слід підготуватися до них і запобігти поганому самопочуттю.

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Графік магнітних бур на серпень 2021 року

10 і 24 серпня на нас чекають дві магнітні бурі середньої інтенсивності, які все ж матимуть вплив на людей. Проблеми зі сном, головний біль, підвищення тиску ось неповний перелік того, чого варто остерігатися.

Щоб максимально згладити негативний вплив небесного тіла на організм, варто відмовитися від важкої фізичної роботи, вживання жирної або гострої їжі, а також алкоголю і кави. Намагайтеся висипатися і більше відпочивати. Пийте трав’яні чаї і відмовтеся від надмірного вживання цукру.

Також метеозалежним людям варто бути дуже уважними 5, 6, 11, 16―18, 23 і 25 серпня. У ці дні на Сонці будуть помітні невеликі сплески.

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