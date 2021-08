Магнітне поле Землі, безумовно, впливає на самопочуття кожного з нас. Графік магнітних бур на серпень 2021 року підкаже вам, у який період очікувати різкого погіршення самопочуття, а коли — поліпшення здоров’я. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в серпні 2021 року матимуть особливий вплив на нас.

В останній місяць літа нас чекає всього дві відчутні магнітні бурі. Однак не варто розслаблятися. Краще як слід підготуватися до них і запобігти поганому самопочуттю.

10 і 24 серпня на нас чекають дві магнітні бурі середньої інтенсивності, які все ж матимуть вплив на людей. Проблеми зі сном, головний біль, підвищення тиску — ось неповний перелік того, чого варто остерігатися.

Щоб максимально згладити негативний вплив небесного тіла на організм, варто відмовитися від важкої фізичної роботи, вживання жирної або гострої їжі, а також алкоголю і кави. Намагайтеся висипатися і більше відпочивати. Пийте трав’яні чаї і відмовтеся від надмірного вживання цукру.

Також метеозалежним людям варто бути дуже уважними 5, 6, 11, 16―18, 23 і 25 серпня. У ці дні на Сонці будуть помітні невеликі сплески.

