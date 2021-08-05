Кабачок — легкий і корисний продукт, у якому багато поживних мікроелементів. Млинці з кабачків готуються дуже просто, але при цьому мають цікавий смак і багато користі для організму. Пропонуємо покрокові рецепти млинців із кабачків від учасників «МастерШеф».

Рецепт №1

Інгредієнти:

Половина середнього кабачка

Молоко – 1 скл.

Борошно – 2 скл.

Яйце – 3 шт.

Сіль – ч. л.

Цукровий пісок – ст. л.

Соняшникова олія – ​​3 ст. л.

Велика цибулина

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Приготування:

Кабачок очищаємо, виймаємо насіння. Натираємо на дрібній тертці. Додаємо терту ріпчасту цибулю, чайну ложку солі та столову ложку цукрового піску. В окремій мисці збиваємо яйця. У тертий кабачок додаємо молоко і збиті яйця. Ретельно перемішуємо. Додаємо просіяне борошно вищого ґатунку. Виходить в міру рідке тісто. Щоб млинці не прилипали до сковорідки, додати олію. Млинці подаються гарячими, зі сметаною.

Рецепт № 2

Інгредієнти:

Кабачок – 450 г

Кефір – 300 г

Борошно – 350 г

Яйце – 4 шт.

Олія соняшникова – 1 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Петрушка

Вершкове масло

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Приготування:

Кабачки натерти на дрібній тертці та віджати сік. Додати збиті яйця, сіль, кефір і посічену петрушку. Все перемішати. Додаємо поступово борошно, замішуємо негусте тісто. Додаємо олію. Перемішуємо і даємо постояти хвилин 20. Гарячу сковороду змащуємо олією. Формуємо млинець і смажимо з обох боків до золотистого кольору. Готовий млинець змащуємо вершковим маслом.

Рецепт № 3

Інгредієнти:

Кабачок – 450 г

Яйце – 4 шт.

Пшеничне борошно – 350 г

Кефір – 300 мл.

Соняшникова олія – ​​1 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Петрушка – 2 ст. л.

Сода – 0,5 ст. л.

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Приготування:

Натріть на дрібній тертці кабачок і відіжміть з нього сік. Після цього додайте збиті яйця, кефір, подрібнену петрушку, посоліть і перемішайте масу. Додайте борошна стільки, скільки буде потрібно для досить рідкого тіста. Потім додайте олію, соду і перемішайте тісто. Залиште його на 20 хвилин. Розігрійте сковороду, змастіть її олією і випікайте млинці з обох боків до золотистого кольору.

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