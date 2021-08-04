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Прості рецепти томатної пасти на зиму від учасників проєкту «МастерШеф»

04.08.2021

Нарешті прийшла пора домашніх, соковитих, налитих сонцем помідорів. Абсолютно неможливо пройти повз прилавок і не купити кілограм-другий. Або не зірвати хоча б один помідор з власного городу. Але, на жаль, можливості людського організму не безмежні і з’їсти усі вирощені помідори просто неможливо. І тоді на допомогу прийдуть рецепти від учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали». Як зробити томатну пасту в домашніх умовах? Обирайте рецепт на свій смак у нашому матеріалі.

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Класична томатна паста

Інгредієнти:

  • помідори  — 3 кг
  • ріпчаста цибуля — 2 головки
  • цукор — 100 г
  • оцет 6% — ½ склянки
  • сіль — за смаком
  • вода — ½ склянки

Приготування:

  1. Помідори миємо і видаляємо зіпсовані місця і плодоніжки.
  2. Розрізаємо на половинки і складаємо в емальовану каструлю. Туди ж складаємо нарізану цибулю, наливаємо воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
  3. Зменшуємо вогонь і тушкуємо близько 15 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Коли маса охолоне — перетираємо її через сито. Повинні залишитися шкірки — їх сміливо викидаємо.
  4. Повертаємо на вогонь пасту і тушкуємо, поки не увариться в 5 разів. При цьому не забуваємо весь час помішувати, інакше вона може пригоріти. Додаємо цукор, сіль, пробуємо і коригуємо смак.
  5. Наливаємо оцет, перемішуємо і відразу ж заливаємо пасту в попередньо простерилізовані банки і закочуємо. Перевертаємо і ховаємо банки під ковдру до повного охолодження. Класична томатна паста готова — без неї не обійдеться жоден борщ.

Томатна паста з яблуками

Інгредієнти:

  • помідори — 1,5 кг
  • кислі очищені яблука — 300 г
  • цибуля — 1 велика головка
  • оцет яблучний — 50 мл
  • сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. У помідорів вирізаємо плодоніжки, ріжемо їх на половинки і складаємо в каструлю. Туди ж додаємо нарізані цибулю і яблука.
  2. Ставимо на маленький вогонь, даємо закипіти і варимо близько 20 хвилин. За допомогою сита або блендера робимо з нашої маси пюре і повертаємо на вогонь на 40 хвилин. За цей час паста повинна увариться в кілька разів. Не забуваємо помішувати.
  3. Додаємо сіль, перець і цукор, пробуємо на смак і коригуємо спеціями. Додаємо яблучний оцет, тримаємо на вогні ще 15 хвилин.
  4. Готову томатно-яблучну пасту заливаємо в теплі, простерилізовані банки, закатуємо і відправляємо під ковдру до охолодження. Така паста чудово підійде до м’ясних страв.

Гостра томатна паста

Інгредієнти:

  • помідори — 3 кг
  • цибуля — 500 г
  • мелений пекучий перець — 2 ч.л.
  • лавровий лист — 2 шт.
  • цукор — 200 г
  • гірчичний порошок або насіння — 2 ст.л.
  • ялівець (за бажанням) — 3—4 ягоди
  • оцет 6% — 200 мл
  • чорний перець — 6 горошин

Приготування:

  1. Насамперед помідори потрібно очистити від шкірки, для цього опускаємо їх спочатку в окріп і одразу ж в холодну воду.
  2. Нарізаємо помідори на половинки, додаємо нарізану цибулю, наливаємо склянку води, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Варимо близько 15 хвилин і пропускаємо масу через сито.
  3. Оцет підігріваємо, додаємо в нього пекучий перець, ялівець, чорний перець і лавровий лист. Доводимо до кипіння, охолоджуємо і переливаємо до томатів.
  4. Уварюємо нашу пасту в кілька разів, додаємо гірчицю, цукор і сіль. Доводимо до кипіння і варимо ще близько 5 хвилин.
  5. Відразу ж розливаємо у простерилізовані банки і відправляємо під ковдру, поки паста повністю не охолоне. Така гостра томатна паста чудово підійде для борщу, солянки або супу харчо.

Пряна томатна паста в духовці

Інгредієнти:

  • помідори — 4 кг
  • сіль — 4 ст.л.
  • мелений коріандр — 1 ч.л.
  • мелена кориця — 1 ч.л.
  • мелений чорний перець — 1 ч.л.
  • гвоздика — 10 паличок
  • зелень за смаком — петрушка, кінза, селера

Приготування:

  1. Помідори ріжемо на половинки, очищаємо від зіпсованих місць і складаємо в сито, яке встановлюємо в каструлі з киплячою водою.
  2. Варимо близько 10 хвилин. Через сито або за допомогою блендера робимо пюре з томатів. Змішуємо масу з сіллю, переливаємо в каструлю і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів на 2 години.
  3. Періодично дістаємо, перемішуємо і перевіряємо густоту. Коли консистенція буде вас влаштовувати, додаємо спеції. Зелень пов’язуємо в пучок і “топимо” в соусі.
  4. Повертаємо в духовку ще на пів години. Зелень викидаємо, пасту переливаємо в простерилізовані банки, закочуємо і ховаємо під ковдру до охолодження. Такий пряний соус добре підійде до борщу, гуляшу або до м’яса.

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Аджика з хріном

Інгредієнти:

  • помідори — 2 кг
  • солодкий перець — 1 кг
  • часник — 300 г
  • гострий перець чилі — 300 г
  • корінь хрону — 300 г
  • оцет 9% — 150 г
  • сіль — 150 г

Приготування:

  1. Помідори і перець миємо, видаляємо плодоніжки і очищаємо від насіння.
  2. Томати, хрін, часник, солодкий і гострий перець пропускаємо через м’ясорубку, Додаємо оцет і сіль, ретельно перемішуємо і зливаємо рідину.
  3. Отриману аджику розливаємо по банках і закриваємо звичайними капроновими кришками. Зберігати необхідно в холодильнику.

Смачного!

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