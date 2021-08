Коронавірус ― захворювання, яке виникло в Китаї, проте нині епідемія загрожує цілому світу. Як розпізнати захворювання та захистити себе, а також які симптоми виникають в першу чергу при коронавірусі розповіли експерти проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Спочатку усі ознаки вірусу збігаються зі звичайною застудою: підвищення температури, слабкість та кашель. За перших симптомів варто негайно звернутися до лікаря, не треба затягувати, адже на перших стадіях коронавірус легко піддається лікуванню. Якщо ви не звернетесь до лікаря вчасно, у майбутньому є ризик розвинення запалення легенів, з`явиться дуже висока температура, сильний кашель та розвинеться дихальна недостатність, що може призвести до смерті.

Через те, що симптоми коронавірусу досить схожі до інших респіраторних інфекцій, провести діагностику тільки за клінічною картиною неможливо. Визначити наявність вірусу в організмі дозволяють спеціальні тест-системи. Результат можна чекати орієнтовно через 5-6 годин від початку діагностики.

Лікування коронавірусу здійснюють лікарі-інфекціоністи. Після діагностики проводиться розробка схеми лікування для кожного пацієнта індивідуально, адже ступінь клінічних проявів в усіх різний.

При легкій формі, лікування включає препарати для зниження температури, кашлю, препарати від нежитю тощо. Важка форма вірусу включає більш складну медикаментозну терапію.

Повне одужання при коронавірусній інфекції, без ускладнень, зазвичай настає через 5-7 днів. Якщо захворювання протікає у більш важкій формі, на одужання може піти більше двох тижнів.

Вакцини від коронавірусу поки що не існує , проте є деякі заходи профілактики, які допоможуть захиститися від гострої респіраторної вірусної інфекції будь-якого походження:

