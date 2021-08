Як зволожити повітря в кімнаті влітку:

Літо дає про себе знати спекотною погодою і сухим повітрям у приміщеннях. Адже кондиціонери пересушують повітря, а це погано впливає на нас, книги, меблі та кімнатні рослини. Проте не поспішайте бігти в магазин по зволожувач! Вирішити проблему можна за допомогою простих підручних засобів.

Більше на тему: Як впоратися зі спекою без кондиціонера

Напевно, це один з найпростіших способів. Щоразу після того, як приймете душ або ванну, залишайте двері в кімнату відчиненими. Випари будуть проникати в квартиру і добре зволожувати повітря. Також можна не відразу зливати воду з ванни, а дати їй спочатку охолонути: саме так кількість пару збільшиться в кілька разів.

Ще один спосіб, що не вимагає від вас особливих зусиль. Коли ви виперете свої речі, просто поставте сушарку з ними в кімнаті. Так одяг висохне швидше, а повітря насититься вологою.

Для цього способу потрібно просто наповнити вази, пляшки та інші посудини водою і встановити їх біля джерел тепла. Якщо ви додасте до цього ще каміння і квіти, вийде гарна композиція – гості, певно, навіть не здогадаються, що це не декоративні елементи, а саморобні зволожувачі повітря. Тільки не забувайте періодично мити ємності та міняти воду.

Домашні квіти корисні: вони не тільки зволожують повітря, а й іонізують його. Деякі також чудово очищають і дезінфікують будинок. Особливо багато вологи віддають такі рослини:

Обидва ці декоративні елементи добре зволожують повітря. Звичайно, купувати їх спеціально для цієї мети нераціонально. Та якщо ви хочете завести риб або прикрасити будинок милим фонтаном, про цю додаткову властивість забувати не варто.

Байдуже, влітку чи взимку, квартиру потрібно провітрювати 2–3 рази на день. Це робиться для того, щоб зберігати комфортний рівень вологості. Для кращого результату необхідно часто витирати пил і мити підлогу.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.