Що обіцяють зірки на 5 серпня 2021 року? Читайте докладно в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ.

У цей день можна багато чого досягти. Однак важливо пам’ятати, що за все потрібно дякувати. Енергія вдячності виведе вас на правильний шлях.

Ви добре ладнаєте з іншими і можете прекрасно працювати в команді. У вас є цікаві пропозиції, тому не зволікайте з ними.

Ваше джерело ідей просто вирує. Ви також знаєте, чого хочете. Це допомагає вам вчасно взятися за розум і перестати бити байдики.

Тепер у вас є огляд на ситуацію з усіх боків. Спробуйте бути більш об’єктивним і чесним. Навіть якщо це не дуже подобається.

Одинаки повинні тримати руку на пульсі. Кохання в полі зору. Не бійтеся фліртувати і проявляти ініціативу.

У вас є козирі, ви переконливі. Скористайтеся цим. Розвивайте свої ораторські здібності. Так можна домогтися успіхів.

Ви почнете день щасливим і з новою енергією. Місяць надихає і піднімає настрій. Увечері напишіть давнім друзям і поговоріть по щирості.

Ви знайдете цікаві контакти, які допоможуть вам просунутися в професійному плані. Довіряйте своєму внутрішньому голосу.

Ви проведете кілька важливих розмов, дослідите ситуацію. Це може зіпсувати ваш настрій, проте близькі допоможуть упоратися з усіма проблемами.

Терміни працюють на вашу користь. Ви попереду гри. Тому якщо щось затримується, не заважайте подіям.

Вам не потрібна компанія, вам потрібен час для себе. Присвятіть цей день тільки собі.

Не дозволяйте тиснути на себе. Тільки ви визначаєте свій темп. Зустріч може бути зірвана, проте сумувати точно не варто.

