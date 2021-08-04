20 освіжаючих літніх коктейлів від Дмитра Шевченка
На вулиці спека, і саме час скуштувати смачні та освіжаючі напої. Літні коктейлі — найкращий спосіб утамувати спрагу та підняти настрій. Учасник «МастерШеф. Професіонали » Шева Дімарик зробив добірку найсмачніших безалкогольних та алкогольних коктейлів. Покрокові рецепти охолоджувальних напоїв читайте в матеріалі.
Топ-10 безалкогольних напоїв
Класичний мохіто
Інгредієнти:
- Газована вода – 150 мл
- Лимон – 1 шт.
- Лайм – 1 шт.
- Полуниця – 4-5 ягід
- М’ята – кілька листочків
- Сироп будь-який – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Покласти у блендер скибочки лимона та лайма, додати полуницю. Все збити.
- У склянку налити приготовлену суміш і додати сироп.
- М’яту перемолоти блендером, покласти у напій. Додати газовану воду.
- За допомогою льоду охолодити коктейль.
Кривава Мері
Інгредієнти:
- Томатний сік – 90 мл
- Лимонний сік – 15 мл
- Вустерський соус – за смаком
- Сіль — за смаком
- Чорний мелений перець – за смаком
- Лід
Спосіб приготування:
- Змішати томатний і лимонний соки.
- Додати соус, сіль і перець.
- Охолодити коктейль шматочками льоду.
Кавуновий коктейль
Інгредієнти:
- М’якуш кавуна – 700-800 г
- М’ята – 1 пучок
- Яблучний сік – 1 скл.
- Лайм – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Вирізати весь м’якуш кавуна, нарізати його шматочками і покласти у блендер.
- Влити туди стакан яблучного соку, додати лайм і м’яту. Все збити.
Ягідний смузі
Інгредієнти:
- Молоко – 1 скл.
- Сир Філадельфія – 100 г
- Цукор – 1 ст. л.
- Ягоди – 150 г
Спосіб приготування:
- Збити молоко, сир і цукор у блендері.
- Помити ягоди і додати їх у блендер. Ще раз збити.
- Перелити смузі у келих, трохи охолодити.
Кавуново-цитрусовий коктейль
Інгредієнти:
- Нарізаний кавун без кісточок – 2,5 скл.
- Лід – 1 скл.
- Апельсиновий сік – 0,5 скл.
- Чорний перець – 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Нарізати кавун на шматки.
- Покласти у блендер скибочки кавуна, апельсиновий сік, перець та лід. Усе змішати.
Імбирний напій
Інгредієнти:
- Окріп – 200 мл
- Корінь свіжого імбиру – 2-3 см
- Сік лимона – за смаком
- Мед – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Тертий на дрібній тертці імбир залити окропом, настояти 10-15 хвилин.
- Додати мед і сік лимона, перемішати, охолодити напій.
М’ятний напій
Інгредієнти:
- Вода – 1,5 л
- Лимон – 3 шт.
- Пучок м’яти
- Цукор – за смаком
Спосіб приготування:
- Вичавити сік з лимонів, з’єднати його з водою. Додати цукор та підігріти до повного розчинення цукру.
- М’яту перемолоти блендером, покласти у напій, перемішати.
- Дати настоятися 10-15 хвилин. Покласти у напій лід і кілька цілих листочків м’яти.
Фруктовий напій
Інгредієнти:
- Апельсиновий або мультифруктовий сік – 2 скл.
- Полуниця – 1,5 скл.
- Мінеральна вода з газом
Спосіб приготування:
- Налити сік у каструлю і довести до кипіння на середньому вогні. Кількість рідини має зменшитися до 1,5 склянки.
- Полуницю перебити блендером. Процідити пюре, щоб видавити якомога більше рідини.
- Змішати сік і сироп, який у вас вийшов. Залишити у холодильнику до повного охолодження.
- Келихи наповнити сиропом, а потім додати 150 мл охолодженої мінералки та перемішати.
Лимонна прохолода
Інгредієнти:
- Лимон – 1 шт.
- Вода – 1 л
- Цукор – 150 г
- Кубики льоду – 12 шт.
Спосіб приготування:
- Лимон очистити від шкірки та плівок на м’якоті. Лід і цукор подрібнити.
- Додати літр води і перемішати.
- Прикрасити напій.
Чай з льодом
Інгредієнти:
- Апельсин – 2 шт.
- Окріп – 200 мл
- Згущене молоко – 5 ч. л.
- Мед – 4 ч. л.
- Будь-який чай
Спосіб приготування:
- Лимон подрібнити в блендері зі шкіркою, додати чай і залити окропом.
- Залишити суміш на 10 хвилин.
- Окремо змішати згущене молоко, мед і лід до однорідної каші. У неї додати апельсинову суміш і перемішати.
Топ-10 алкогольних напоїв
Сангрія просеко
Інгредієнти:
- Персик – 1 шт.
- Нектарин – 1 шт.
- Абрикос – 3 шт.
- Персиковий лікер – 250 мл
- Просеко – 1 пляшка
- Бренді – 100 мл
- Цукровий сироп – за смаком
Спосіб приготування:
- Нарізати фрукти і змішати їх.
- Влити бренді і лікер, дати настоятися годину.
- Додати просеко та цукровий сироп за смаком.
Ромовий пунш
Інгредієнти:
- Ром – 300 мл
- Апельсиновий сік – 3 скл.
- Ананасовий сік – 2 скл.
- Лайм – 1 шт.
- Журавлинний морс – 50 мл
Спосіб приготування:
- Змішати ром і соки.
- Додати сік лайма, морс, лід. Усе перемішати.
Дайкірі
Інгредієнти:
- Білий ром – 60 мл
- Сік лайма – 30 мл
- Цукровий сироп – 1 ч. л.
- Подрібнений лід – 200 г
Спосіб приготування:
- Влити ром, сік лайма та цукровий сироп у шейкер.
- Додати лід, накрити кришкою і струснути до охолодження.
- Процідити в охолоджений келих.
Блакитна лагуна
Інгредієнти:
- Лід у кубиках – 200 г
- Горілка – 50 мл
- Блакитний лікер «Кюрасао» – 20 мл
- Спрайт – 150 мл
- Ананас – 1 часточка
Спосіб приготування:
- Наповнити високу склянку кубиками льоду наполовину.
- Влити горілку і лікер, а після доверху долити спрайтом і розмішати.
- Прикрасити готовий коктейль часточкою ананаса.
Піна колада
Інгредієнти:
- Білий ром – 30 мл
- Ананасовий сік – 90 мл
- Кокосове молоко – 30 мл
- Лід у кубиках – 50 г
- Ананас – 1 часточка
Спосіб приготування:
- Змішати ром, ананасовий сік, кокосове молоко і лід у блендері.
- Перелити суміш у келих та прикрасити готовий коктейль часточкою ананаса.
Олд фешн
Інгредієнти:
- Коричневий цукор у кубиках – 5 г
- Ангостура – 1 мл
- Лід у кубиках – 130 г
- Бурбон – 50 мл
- Апельсин – 1 часточка
Спосіб приготування:
- Покласти цукор у кубиках у стакан з товстого скла. Додати ангостуру і почавити.
- Наповнити склянку кубиками льоду, влити бурбон і перемішати.
- Прикрасити коктейль часточкою апельсина.
Джин-тонік
Інгредієнти:
- Лід у кубиках – 150 г
- Джин – 50 мл
- Тонік – 150 мл
- Лайм – 1 часточка
Спосіб приготування:
- Наповнити високу склянку льодом доверху.
- Влити туди джин і тонік, а потім перемішати.
- Прикрасити коктейль часточкою лайма.
Гімлет
Інгредієнти:
- Джин – 60 мл
- Сік лайма – 30 мл
- Лід у кубиках – 200 г
- Цедра лайма – за смаком
Спосіб приготування:
- Налити в ємність джин та сік лайма, додати кубики льоду. Перемішати все.
- Перелити в охолоджений келих.
- Прикрасити готовий коктейль цедрою лайма.
Пунш з яблуками та апельсином
Інгредієнти:
- Яблучний сік – 750 мл
- Яблука – 1 шт.
- Апельсини – 1 шт.
- Вино біле сухе – 750 мл
Спосіб приготування:
- Нарізати яблука і апельсини.
- У глечик налити вино. Потім додати яблучний сік.
- Викласти фрукти і залишити настоятися 15-20 хвилин.
- Охолодити напій.
Белліні
Інгредієнти:
- Ігристе вино або шампанське – 150 мл
- Персиковий сік – 50 мл
- Персики – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Приготувати з персиків пюре за допомогою блендера.
- На дно келиха вилити персикове пюре та персиковий сік.
- Потім налити шампанське.
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