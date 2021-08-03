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Кукурудза в духовці: рецепт від учасника «МастерШеф»

03.08.2021

Як приготувати кукурудзу в духовці? Учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Касап поділився простим і дуже смачним рецептом. Покроковий рецепт кукурудзи в духовці читайте в матеріалі.

Кукуруза в духовке

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Інгредієнти:

  • кукурудза
  • вершкове масло по 20 г на початок,
  • петрушка невеликий пучок
  • кріп невеликий пучок
  •  сіль, перець за смаком
  • спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) за смаком

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Приготування:

  1. Чистимо кукурудзу.
  2. Робимо суміш з масла, дрібно посіченої зелені, солі і перцю.
  3. Готовою сумішшю ретельно обмазуємо кукурудзу.
  4. Загортаємо кожен качан в фольгу і потім ще в пекарській папір.
  5. Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Смачного!

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