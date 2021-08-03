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Як зробити квас у домашніх умовах: рецепт приготування від учасника «МастерШеф»

03.08.2021

Як зробити квас у домашніх умовах, щоб врятуватися влітку від спеки? Цей напій смачний, натуральний і дуже добре підходить для спекотної пори року. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик підкаже покрокові рецепти домашнього квасу, з якими впорається кожна господиня.

З чого роблять квас?

Готується квас із солоду, ячмінного або пшеничного, і борошна на основі бродіння, а також із житнього хліба. Часто в нього додають мед та різноманітні трави. Також квас готують з ягід, фруктів і навіть з буряку.

Как сделать квас в домашних условиях

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Види квасу:

  • На Русі, крім хлібного, великою популярністю користувався і фруктовий квас. Напій готували з груш, яблук, брусниці, журавлини, сливи, родзинок, малини. Використовували подрібнені ягоди і плоди, а не тільки чисті соки. У таких напоях було від 1 до 3% алкоголю.
  • Більш хмільний квас воліли вживати в Англії, Німеччині, Угорщині, Данії. Міцність напою в цих країнах коливалася від 3 до 6%.
  • Раніше користувалися більш ніж 150 рецептами квасу, серед яких був білий окрошковий, родзинковий, солдатський, монастирський, боярський і багато інших.

Рецепт класичного квасу в домашніх умовах

Как сделать квас в домашних условиях

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Інгредієнти:

  • Вода кип’ячена (охолоджена) 3 л
  • Хліб житній 300 г
  • Дріжджі пресовані — 30 г
  • Цукор 100 г

Спосіб приготування:

  1. Дріжджі розведіть у склянці теплої кип’яченої води.
  2. Потім вилийте суміш у підготовлений бутиль, додайте підсмажений хліб, нарізаний невеликими шматочками, і цукор. Залийте все водою.
  3. Банку прикрийте марлею і залиште при кімнатній температурі на кілька днів.
  4. Коли квас дозріє, процідіть його. Квас готовий, щойно сухарі залишаться на дні та більше не підніматимуться.
  5. Готовий напій поставте в холодильник або в холодне місце. Половину хлібної закваски, що залишилася, залиште для наступних порцій. Для них вам уже не знадобляться дріжджі, тільки вода, хліб і цукор.

Рецепт квасу з м’ятою в домашніх умовах

Как сделать квас в домашних условиях

Інгредієнти:

  • М’ята 60 г
  • Родзинки 2 ст. л.
  • Житній хліб —  200 г
  • Сухі дріжджі 10 г
  • Цукор — 100 г
  • Вода —  1,5 л

Спосіб приготування:

  1. Наріжте хліб кубиками, підсушіть їх у духовці.
  2. Залийте сухарі окропом та залиште на 4 години.
  3. Процідіть через сито.
  4. Додайте у відвар дріжджі, цукор і екстракт м’яти. Перемішайте все.
  5. Перелийте суміш у посуд, в якому вона буде бродити, та прикрийте марлею або кришкою.
  6. Залиште бродити на 45 днів у теплому місці.
  7. Коли вистоїть добу, додайте родзинки.
  8. Через дві доби бродіння можете поставити квас у холодильник.

Рецепт квасу з яблуками в домашніх умовах

Как сделать квас в домашних условиях

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Інгредієнти:

  • Яблука — 300 г
  • Окріп — 2 л.
  • Цукор — 150 г
  • Сухі дріжджі — 20 г
  • Лимон — 12 шт.

Спосіб приготування:

  1. Висипати в посудину сушені або свіжі яблука, порізані дольками. Оберіть сорт яблук, який вам подобається.
  2. Залийте окропом та дайте настоятися 3 години.
  3. Процідіть і додайте 50 г цукру, дріжджі та сік, видавлений з лимона.
  4. Перемішайте і залиште суміш бродити на 34 години в теплому місці.
  5. Коли з’являться бульбашки, додайте 100 г цукру. Дайте ще добу постояти.
  6. Прокип’ятіть сусло, щоб зупинити бродіння. Кип’ятіть, поки з’явиться біла пінка. Остудіть та процідіть.

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