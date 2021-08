Саме час дізнатися, що ж приготував новий день усім знакам зодіаку. Прогноз на 4 серпня 2021 року — читайте в гороскопі від екстрасенсів СТБ.

Доведеться почекати своїх колег. Так, вони сповільнилися. Однак заспокойтеся. Це шанс для вас проявити свої навички та високий професіоналізм.

У вас іще багато справ. Ви правильно налаштовані і готові діяти. Вперед! Ніхто не зможе вас демотивувати.

Ваші думки зовсім в іншому місці. Не вдавайтеся до жодних нових дій і не дозволяйте собі метушитися.

Ви втомилися і, ймовірно, ляжете спати раніше, ніж зазвичай. Це вкрай необхідно. Тому вимкніть телефон і випийте трав’яного чаю.

Місяць буде негативно впливати на вас з 9:42 до 10:47. Не призначайте важливих зустрічей у цю годину. Також не беріться за складні справи.

Ваші справи в роботі йдуть із запаморочливою швидкістю. Ви в хорошому настрої і багато робите з першого разу. Час згадати друзів і вечір провести з ними.

Ви не відчуваєте себе натхненним. Уся справа в роботі і побуті, які нависли над вами темною хмарою. Насолоджуйтесь м’якою літньою ніччю. Звільніть думки від справ.

За цей короткий проміжок часу ви повністю вимоталися. Ба більше, ви відчуваєте, що вам заважають. Час розібратися з заздрісниками.

Ваші друзі подбають про те, щоб ви не нудьгували. Дозвольте їм прийти до вас у гості. Або ж самі запросіть близьких на вечерю.

Поєднайте корисне з приємним. Навчіться розвантажувати думки і непотріб. Помітили, як безлад у будинку безпосередньо впливає на ваше самопочуття?

Місяць робить вас настільки ж емоційними, як і пристрасними. Тому не опирайтеся своїм почуттям.

Ви реагуєте інтуїтивно. Це може бути абсолютно неправильним сьогодні. Та якщо ви перепросите за завдані образи, то надолужите згаяне.

