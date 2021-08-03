Що приготувати на сніданок із сиру: рецепти від учасника «МастерШеф»
Повноцінний ситний сніданок може задати хороший ритм роботи вашому організму на цілий день! Але що приготувати на сніданок? Корисний і поживний сир підійде якнайкраще для першого прийому їжі: він добре засвоюється організмом і при цьому багатий на білки, кальцій та вітаміни. А страви з сиру виходять смачні та різноманітні: сирники, запіканки, оладки, кекси, вареники та багато іншого. Покрокові рецепти сирних страв до сніданку від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте в нашому матеріалі.
Сирна запіканка з ягідним соусом
Інгредієнти:
- сир — 500 г
- яйця — 2 шт.
- цукор — 3 ст. л.
- манка — 2 ст. л.
- ванілін — за смаком
- родзинки — за смаком
Інгредієнти для ягідного соусу:
- ягоди — 250 г
- цукор — 2 ст. л.
- лимонний сік — кілька крапель
Приготування:
- Збийте яйця, додайте цукор і поступово введіть сир, а потім — манку. Додайте родзинки і ванілін. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. Викладіть туди сирну суміш і розрівняйте.
- Зверху збризніть запіканку розтопленим вершковим маслом і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів.
- Випікайте запіканку протягом 25–30 хвилин.
- Приготуйте соус: ягоди промийте, подрібніть у блендері. Поставте на вогонь, додайте цукор, лимонний сік і проваріть до розчинення цукру, потім охолодіть.
- Подавайте запіканку, политу зверху ягідним соусом.
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Оладки з сиру
Інгредієнти:
- сир — 150 г
- яйце — 1 шт.
- борошно — 50 г
- кефір — 300 мл
- сода — 1/3 ч. л.
- цукор — 1 ст. л.
- ванілін — за смаком
Приготування:
- Яйце збийте з цукром.
- Додайте сир, кефір, соду і ретельно перемішайте.
- Всипте борошно і замісіть тісто, щоб воно за консистенцією нагадувало густу сметану.
- Викладіть тісто на заздалегідь розігріту сковороду за допомогою столової ложки і обсмажуйте з обох боків до рум’яної скоринки.
- Подавайте оладки зі сметаною або топінгом.
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Сирні оладки зі шпинатом
Інгредієнти:
- шпинат — 250 г
- сир — 250 г
- яйця — 2 шт.
- пшеничне борошно — 2 ст. л.
- кукурудзяне борошно — 2 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
Приготування:
- Шпинат прогрійте на сковороді до м’якості. Дайте йому охолонути.
- Збийте яйця, перемішайте зі шпинатом. Потім додайте попередньо просіяне пшеничне і кукурудзяне борошно, сир, сіль і залиште на 15 хвилин.
- На розігріту сковороду викладайте тісто за допомогою столової ложки і смажте по 2 хвилини з кожного боку.
- Подавайте оладки зі сметаною.
Ліниві вареники з ягодами і моцарелою
Інгредієнти:
- сир — 300 г
- яйце — 1 шт.
- борошно — 2/3 склянки
- цукор — 2 ст. л.
- вершкове масло — 50 г
- розмарин сушений — 1/3 ч. л.
- ягоди заморожені — 250 г
- моцарела — 50 г
Приготування:
- Сир протріть через сито або подрібніть у блендері. Додайте яйце, 25 г розтопленого вершкового масла, 1 ст. л. цукру, розмарин і борошно. Замісіть м’яке тісто.
- Дошку присипте борошном, розкачайте на ній тонкі ковбаски з тіста і наріжте їх на шматочки завдовжки 1–2 см. Обваляйте шматочки в борошні.
- Відваріть ліниві вареники в підсоленій киплячій воді протягом кількох хвилин.
- Приготуйте соус: подрібніть ягоди з 1 ст. л. цукру в блендері.
- Викладіть ліниві вареники в форму для запікання і полийте ягідним соусом. Зверху покладіть масло і посипте тертою моцарелою.
- Поставте форму в розігріту духовку на кілька хвилин.
Сирні кекси
Інгредієнти:
- сир — 150 г
- яйця — 3 шт.
- вершкове масло — 150 г
- цукор — 1 склянка
- борошно — 1 склянка
- розпушувач — 1 ч. л.
Приготування:
- Яйця збийте з цукром.
- Додайте розтоплене вершкове масло і сир, ретельно перемішайте.
- Всипте просіяне борошно, з’єднане з розпушувачем, і замісіть тісто за консистенцією, як густа сметана.
- Змастіть форми для кексів вершковим маслом і наповніть їх на 2/3 тістом.
- Випікайте кекси 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
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