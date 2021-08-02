Варення зі слив із шоколадним смаком ‒ б`ємося об заклад, ви такого ніколи не куштували! А дарма: це варення зі слив готується просто та швидко. Смаколик виходить ароматним і дуже смачним. Таке варення зі слив із шоколадним смаком буде доречним у холодні зимові вечори до чашки чаю або глінтвейну. Фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич розповів, як приготувати варення зі слив зі смаком шоколаду.

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Інгредієнти:

сливи ‒ 2 кг

цукор ‒ 1 кг

какао-порошок ‒ 5 столових ложок

ванілін ‒ 2 чайні ложки

Приготування:

Сливу для варення вибирайте свіжу, пружну, обов’язково, щоб ягода була не перезріла. Ретельно промийте ягоди та видаліть із них кісточки. Для зручності можете розрізати сливи навпіл. У посуд зі сливами, з яких вже видалені кісточки, насипте 0.5 кг цукрового піску. Після цього ягоди з цукром повинні настоюватися протягом доби (потрібно, щоб сливи виділили сік). Через добу додайте до слив із цукром какао, ванілін і 0.5 кг цукру, який залишився, попередньо змішавши всі сухі інгредієнти. Після цього перемішайте всю суміш і поставте варитися на повільний вогонь на 40 хвилин. Протягом всього процесу варіння помішуйте ароматну суміш. Баночки для варення необхідно простерилізувати. Ще гаряче варення зі слив розподіліть по банках і закатайте їх. Переверніть банки з варенням до повного охолодження.

Все, ваше варення зі слив із шоколадним смаком готове! Не забудьте сховати його в темне прохолодне місце!

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