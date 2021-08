Де в Києві спробувати азіатську їжу? За останні кілька років всі ніби шаленіють від в’єтнамської, китайської, корейської та індійської кухні, і це цілком обґрунтовано. Насичені смаки, бажання пізнати світ і атмосфера подорожей – хіба не цього ми шукаємо, коли наважуємося спробувати щось екзотичне? Ми склали для вас свій топ-6 ресторанів Києва, де можна спробувати азіатську їжу і зануритися в атмосферу далеких країн.

Де: вул. Нижній Вал, 33 (в арці)

Незабаром «Пян-Се бар» святкує другий перший день народження. Ось уже другий рік, як в тихому дворику на Подолі подають смачні корейські пиріжки з м’яса, овочів і прянощів пян-се, гостру капусту, суп кімчхи і драконячі пупочки Хе. Порції тут великі, а вся їжа автентична, шукати справжні рецепти шеф-кухарю Арсену Цатуряну допомагав кореєць містер Кан. Крім смачної азіатської їжі, тут подають смачні авторські коктейлі, якими можна закінчити вечерю.

Де: вул. Межигірська, 9

Напевно, гуляючи Подолом, ви помічали яскраво-сині двері та інтригуючий напис «Podil East India Company» над ними. Наступного разу обов’язково зайдіть всередину, і ви поринете у світ незвичайних подорожей, нових смаків і настрою чародійства, що з вами відбувається. В меню тут екстравагантні, авторські страви з Індії, Таїланду, Індонезії та Малайзії. Любителям по-справжньому гострої їжі радимо спробувати Vindaloo – мариновану в червоному вині свинину або Thai Dry Carry. З напоїв спробуйте лимонад Масала – чай ​​з сиропом лимона і апельсина.

Де: вул. Златоустівська, 15 (також можна знайти на фестивалях)

Китайський ресторан без драконів і дівчат-офіціанток в національних сукнях. Інтер’єр оформлений так, аби ви відчули себе у сучасному Китаї. На стінах тут графіті та комуністичні плакати, на підлозі – вулична бруківка, в кінці залу відкрита кухня – все для того, щоб створити відчуття обіду на китайських вулицях. В меню китайські, в’єтнамські і тайські страви. Радимо спробувати легендарний гострий суп Том Ям Кунг і рис із яловичиною. На десерт замовте бананові спринг-роли.



Де: Оболонський проспект, 21Б (також можна знайти на фестивалях або замовити доставку додому)



Раніше кожен, хто приїжджав з Таїланду і намагався знайти їхню кухню в Києві, розчаровувався і харчувався спогадами про неймовірну тайську вуличну їжу. Не так давно з’явився ресторанчик, де можна згадати цей смак і знову перенестися на вулиці Бангкока. На фестивалях їх можна знайти під вивіскою «Khu-Yum», а в торговому центрі під більш коректною назвою «Yum-Yum». Тут готують максимально наближеним до справжнього супом Том Ям. Також радимо вам спробувати жовтий каррі з куркою і в’єтнамський суп Фо Бо.

Де: вул. Велика Житомирська, 26

Не так давно «Pho.Kiev» відкрив віконце на бульварі Лесі Українки, де продавали в’єтнамські супи, неми і поїли гостей кавою зі згущеним молоком. За рік місце так полюбилося киянам, що нещодавно «Pho.Kiev» переїхав і перетворився на справжній ресторан на Великій Житомирській. Тут готують найкращі в місті Фо Бо і Фо Га (в’єтнамські супи з яловичиною або куркою) – бульйон до цих супів, як і належить, варять не менше 12 годин, завдяки чому він виходить неймовірно насиченим.

Де: вул. Івана Франка, 7

Як не крути, але без «Китайського привіту» добірка азіатських ресторанів неможлива. За недовгий час існування заклад вже встиг стати легендарним, і тільки ледачий ще не побував тут. Якщо ви один з цих ледачих, розповідаємо, що це за місце і навіщо сюди йти. Наприклад, тільки тут в Києві ви можете спробувати «столітні яйця» (звичайні курячі яйця, які кілька місяців тримають у спеціальній суміші без доступу до повітря) або закусити свій напій зоофобусами. Крім таких шедеврів, тут є і більш звичні для українців китайські страви. Наш лідер – холодна яловичина Ма Ла з імбиром та кінзою, маринована в соусі з сичуанських перців. Шеф-кухар тут, як і годиться, китаєць, тому страви ну дуже автентичні та правильно приготовані. В інтер’єрі закладу максимальна концентрація всього китайського – тут і неонові вивіски, і пластикові стільці, і навіть величезний золотий кіт.

