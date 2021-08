Сьогодні, 2 серпня, святкують День Іллі. Що не можна робити у це свято, а також про прикмети, обряди та традиції розповіла учасниця «Битви екстрасенсів» Ярослава Федорова.

У це свято в жодному разі не можна було працювати в полі, купатися у водоймах, голосно співати, кричати, проходити під деревами з двома верхівками. На думку людей, у День Іллі вся нечиста сила вселялася в диких і домашніх тварин, тому не можна було випускати домашніх вихованців з двору. А якщо вже випустили, то цілий день тварину не впускали назад, щоб нечисть не проникла в господу. Вважалося, якщо це станеться, то в дім може влучити блискавка, якою святий Ілля вражає нечисту силу. Адже саме в цей день пророк їде на своїй колісниці по небу і карає праведним гнівом усю нечисть.

В День Іллі селяни діставали рушниці, щоб захиститися від нечисті, яка вселялась у диких звірів. А рибалки випускали назад до водойми рибу, якщо у неї були червоні очі, бо вважали, що в неї теж вселилася нечисть. Також була традиція 2 серпня не випускати худобу на пасовища. З тієї ж причини, що й домашніх вихованців. Худоба могла бути покарана блискавкою і громом, якщо в неї вселиться нечиста сила.

Більше на тему: Яблучний Спас: чого не можна робити, традиції та прикмети

Ярослава Федорова також розповіла про Ільїн день:

«Наші пращури-язичники в цей день шанували Перуна – божество наймогутніших небесних сил – грому і блискавок. Вважалося, що це божество було безжальним до темних сил, він валив усю нечисть за допомогою блискавок, а після цього з неба проливався дощ. У зв’язку з цим при становленні християнства на образ пророка Іллі перенесли образ бога-громовержця. У народі пророк Ілля користувався великою повагою, оскільки всіляко боровся з несправедливістю і неправдою. Ілля вважався повелителем дощів, грому і блискавок, а отже, він впливав на родючість і життєвий цикл рослин і тварин».

Екстрасенс додає, що саме не можна робити в цей день:

«В день святого Іллі люди не займалися сільськогосподарськими роботами. День Іллі був пов’язаний із завершенням покосу сіна і початком жнив. Вважалося, що саме цього дня закінчується літо і починається осінь. В Ільїн день і після нього купання у водоймах – під забороною: вода стає дуже холодною – можна застудитися, а також у ній в це свято можна зустріти будь-яку нечисть. У свято Іллі тільки вмиваються джерельною водою: це захищає від хвороб і порчі. Крім того, в день Іллі не можна було відпускати домашніх тварин на вулицю, щоб нечиста сила не вселилася в них. У цей день не можна проходити і стояти на перехрестях, оскільки нечисть, гнана пророком Іллею, може вселитися в людину, яка там стоїть».

Якщо в День Іллі була гроза, була традиція завішувати всі вікна і не виходити надвір. Жінки повинні були пов’язувати на голову хустки, запалювати свічку і багато молитися, просячи Іллю врятувати сім’ю і будинок від блискавок і грому – гніву Божого. Увечері перед Днем Іллі селяни обкурювали все навколо ладаном і молилися, щоб уникнути покарання Іллі.

Не можна було купатися в День Іллі, оскільки вважалося, що у водойми поверталася вся нечисть, яка їх покинула на Івана Купала. Ті, хто ризикував і купався, часто тонули, – вважалося, що нечисть затягала їх на дно.

Не можна було в День Іллі і працювати в городі. Могло згнити коріння огірків, і взагалі весь урожай міг зіпсуватися. А ось пасічникам дозволялося працювати в цей день, тому що бджоли – божі трудівниці, й Ілля ніколи б не послав блискавку у вулик.

Більше на тему: Де погуляти в Києві: огляд найкращих парків для відпочинку

Ярослава Федорова розповіла, що «традиційно в цей день у селищах влаштовували спільні трапези, які переходили в гуляння. На столах обов’язково мав стояти хліб, спечений із борошна нового врожаю, також вважалося за необхідне поділитися їжею з бідняками. У день Іллі пасічники перший раз вирізають соти і пригощають ними рідних і близьких».

Через те, що не лише люди боялися кари святого пророка, а й нечиста сила, то за народними повір’ями нечисть могла не тільки вселитися в домашніх і диких тварин та худобу, а навіть увійти в людину, яка не носить хреста.

Аби цього не допустити, 2 серпня до сходу сонця потрібно було зробити таке: запалити свічку з церкви і, перехрестившись, сказати вголос 3 рази: «Святий Ілля, піднімаю очі і молю тебе: вбережи мене від витівок нечистих, від підступів проклятих. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».

Щоб нечиста сила не сховалася в будинку і в нього не влучили блискавки Іллі-пророка, потрібно було закрити двері, завісити дзеркала і заховати або накрити все блискуче, що було в ньому, а також запалювали водохресну або четвергову свічку і читали заговір: «Свят, свят, свят! Ілля-пророк, визволи від грому трясучого, від стріли летючої. Амінь».

Молитви до святого Іллі вважалися найбільш сильними. До пророка зверталися з абсолютно різними проханнями: від вирішення проблем зі здоров’ям до зняття порчі. Наприклад, аби захистити себе від темного чаклунства, в день Іллі-пророка потрібно було вмитися дощовою водою, сказавши 3 рази слова заговору: «Ти, Ілля-пророк, туго тятиву тягнеш, влучно вогненною стрілою стріляєш, ворога і супостата вбиваєш, щоб мене, раба(у) Божого(у) (ім’я), не зіпсували, щоб не зачаклували. Амінь».

При хворобах на День Іллі людині потрібно читати таку молитву: «В океані-морі стоїть Божий острів, на тому острові камінь лежить, на камені святий пророк Ілля з небесними янголами сидить. Стрілами святі стріляють, від мене, (ім’я), хвороби відганяють. Тож буде так».

Також 2 серпня популярним був обряд-заговір на привернення грошей. Потрібно було в цей день обсипати свої кімнати заговореним маком. Заговорювати мак потрібно таким чином:

«Ілля щедрий, розщедрився на мій мак так,

Щоб він народив мені п’ятак,

П’ятак народив десятку,

Десятки народили б мені достатки.

Ключ, замок. Язик.

Амінь. Амінь. Амінь».

Після цього мак потрібно було залишити полежати в будинку 3 дні, потім його слід змести і висипати під дерево.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.