Що обіцяють зірки всім знакам зодіаку? Як правильно і плідно провести новий день? Читайте астрологічний прогноз на 3 серпня 2021 року.

Овен

Вам точно не треба нічого квапити. Зачекайте і подумайте, перш ніж діяти. Відкладіть важливі зустрічі.

Телець

Ви нарешті відчуєте себе краще. Настрій поліпшиться. Апатія залишає вас, а почуття закоханості повертається. Продовжуйте в тому ж дусі.

Близнюки

Не дозволяйте нікому тиснути на вас. Вмійте сміливо обстоювати свої кордони. Так ви покажете, що маніпуляції з вами точно не пройдуть.

Рак

У вас зараз неспокійний темп. Ви повинні робити іноді паузи, оскільки до вас надходить все більше і більше роботи. Ризикуєте заробити нервовий зрив.

Лев

Настає місячний період, який зірве кілька ваших планів. Ви повинні залишити позаду свої експерименти і ризики. Дійте строго за інструкцією.

Діва

Ви зачаровуєте інших своїм шармом і винахідливістю. Вам навіть трохи заздрить оточення.

Терези

Просто сядьте на терасі і подивіться на світло свічок. Навчіться розслаблятися. Вашій нервовій системі вкрай необхідне перезавантаження. Не доводьте себе до стресу.

Скорпіон

У вас багато справ, але прогрес буде. Постарайтеся не відволікатися на з’ясування стосунків. Не влазьте у сварки і суперечки. Інакше будете винуватими.

Стрілець

Ви, нарешті, проходите через те, чого давно хотіли. Цей життєвий етап складний. Однак він вам посланий долею. Настав час навчитися чогось нового.

Козеріг

Ви відчуваєте, що сповільнилися. Апатія і безсилля атакують вас щовечора. Це нормально, коли справа стосується роботи і побуту. Дайте собі можливість зупинитися й усамітнитися.

Водолій

Ви трохи збилися зі шляху і не можете зосередитися. Не поспішайте. До вечора все налагодиться і прийдуть нові ідеї.

Риби

Здається, що особисте життя руйнується? Спробуйте всю ініціативу взяти в свої руки. Влаштуйте романтичний вечір. Відразу помітите, як друга половина розквітне.

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