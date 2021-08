Що обіцяють зірки всім знакам зодіаку? Як правильно і плідно провести новий день? Читайте астрологічний прогноз на 3 серпня 2021 року.

Вам точно не треба нічого квапити. Зачекайте і подумайте, перш ніж діяти. Відкладіть важливі зустрічі.

Ви нарешті відчуєте себе краще. Настрій поліпшиться. Апатія залишає вас, а почуття закоханості повертається. Продовжуйте в тому ж дусі.

Не дозволяйте нікому тиснути на вас. Вмійте сміливо обстоювати свої кордони. Так ви покажете, що маніпуляції з вами точно не пройдуть.

У вас зараз неспокійний темп. Ви повинні робити іноді паузи, оскільки до вас надходить все більше і більше роботи. Ризикуєте заробити нервовий зрив.

Настає місячний період, який зірве кілька ваших планів. Ви повинні залишити позаду свої експерименти і ризики. Дійте строго за інструкцією.

Ви зачаровуєте інших своїм шармом і винахідливістю. Вам навіть трохи заздрить оточення.

Просто сядьте на терасі і подивіться на світло свічок. Навчіться розслаблятися. Вашій нервовій системі вкрай необхідне перезавантаження. Не доводьте себе до стресу.

У вас багато справ, але прогрес буде. Постарайтеся не відволікатися на з’ясування стосунків. Не влазьте у сварки і суперечки. Інакше будете винуватими.

Ви, нарешті, проходите через те, чого давно хотіли. Цей життєвий етап складний. Однак він вам посланий долею. Настав час навчитися чогось нового.

Ви відчуваєте, що сповільнилися. Апатія і безсилля атакують вас щовечора. Це нормально, коли справа стосується роботи і побуту. Дайте собі можливість зупинитися й усамітнитися.

Ви трохи збилися зі шляху і не можете зосередитися. Не поспішайте. До вечора все налагодиться і прийдуть нові ідеї.

Здається, що особисте життя руйнується? Спробуйте всю ініціативу взяти в свої руки. Влаштуйте романтичний вечір. Відразу помітите, як друга половина розквітне.

