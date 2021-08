Гороскоп на 2 серпня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто ретельно перевіряти всю інформацію, а хто буде наділений надзвичайною енергійністю? Читайте гороскоп на 2 серпня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Вам варто присвятити час сім’ї. Якщо є можливість, можна взяти вихідний і зайнятися пасивним відпочинком. Зверніть увагу на своє здоров’я.

Не варто братися за виконання складних завдань. Постарайтеся нічого не обіцяти іншим ― у разі невиконання навіть незначної дрібниці ваш авторитет може впасти до нуля. Зверніть увагу на своє здоров’я.

У вас можливі позитивні зміни в роботі. Саме тому вам варто проявити всі свої таланти й особисті якості. Але не забувайте про тих, хто чекає вас вдома.

Ви будете ревниві. Це стосується не тільки особистого життя, а й професійного. Постарайтеся тримати себе в руках. Зверніть увагу на своє здоров’я. Особливо це стосується опорно-рухового апарату.

Не створюйте проблем на рівному місці. Ви будете налаштовані «робити з мухи слона». Бережіть емоційні сили. Зустріч з друзями здатна врівноважити ваш емоційний стан. Відпочиньте і відновіть свої сили.

Постарайтеся зайнятися творчістю. Будьте обережні у спілкуванні з людьми, ваші жарти можуть образити інших. Будьте уважні до рідних. Не беріть участі в авантюрах.

У вас з’явиться можливість відпочити від усіх справ і зайнятися творчістю. Постарайтеся більше часу приділити своїм близьким. Уникайте сварок і скандалів.

Присвятіть особливу увагу своєму любовному життю. Кохання ― почуття, яке сьогодні й зараз має стояти на першому місці. У професії варто взяти тайм-аут. Відпочиньте.

День сприятливий для початку реалізації планів. Але з усього списку треба вибрати найважливіше, бо розпорошуватися на дрібниці зірки не радять. Це рішення ви повинні ухвалити самостійно, не варто сподіватися на іншого.

Енергія струменітиме з вас величезним потоком. Намагайтеся її направити в потрібне русло, бо згаяне сьогодні буде дуже важко надолужити. Виключіть фізичні навантаження і зверніть увагу на своє здоров’я.

День пролетить у роботі і справах. Але не забувайте про рідних і близьких. Постарайтеся перевіряти всю інформацію, яка надходить вам. Не можна вірити просто на слово. У романтичних стосунках будьте тактовні і добирайте слова.

Ви наділені неприборканою енергією, але потрібно вирішити, куди її направити. Не дивуйтеся, якщо позиція оточення відрізняється від вашої. Намагайтеся не сваритися з родичами, проявіть терпіння.

