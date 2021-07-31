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Графік магнітних бур на серпень 2021

31.07.2021

Третій місяць літа віщує не тільки дощові дні, а й кілька неприємних для здоров’я магнітних бур. Не секрет, що ігнорувати такі явища природи не варто. Тому екстрасенси поділилися графіком магнітних бур на серпень 2021 року, який ви знайдете в матеріалі.

Геомагнітні збурення нашої планети відбуваються зазвичай під час посилення сонячної активності. Проте останнім часом також відбувається прискорене зміщення магнітних полюсів Землі, що теж викликає вібрації в магнітному полі. Усе разом це чинить додатковий негативний вплив на здоров’я багатьох людей.

До того ж це явище має накопичувальний ефект, тому боротися за гарне самопочуття доведеться вольовими зусиллями. Для цього потрібно почати робити найпростішу руханку вранці, приймати контрастний душ, менше перебувати на сонці і більше пити трав’яного чаю. У дні посиленої магнітної активності краще зберігати спокій і не дозволяти собі нервувати.

2–3 серпня. На початку місяця очікується тривала, але середньої інтенсивності магнітна буря. Метеозалежні люди відчуватимуть проблеми зі сном, підвищену дратівливість, а у схильних до стрибків тиску в несприятливі дні може погіршитися стан.

16–17 серпня. До Землі дійде сонячний вітер, що несе з собою сліди потужного спалаху. Цей період вкрай небезпечний для гіпертоніків, а також тих, у кого є виражені проблеми з серцем або психікою. У сприйнятливих людей можливі порушення сну, головний біль та емоційна нестриманість.

18–20 серпня. Після потужної магнітної бурі прийде нова – середнього ступеня. У метеозалежних людей вона викличе порушення сну, головні болі, а також перепади тиску.

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