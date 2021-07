Яким буде новий тиждень? Що приготували зірки всім знакам зодіаку? Читайте в гороскопі на тиждень з 2 по 8 серпня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Вашої енергії буде сповна вистачати на все. Тиждень почнеться нелегко, проте ваша працездатність і зосередженість на завданнях принесуть свої результати. Постарайтеся діяти методично і спокійно, не допускаючи необачних рішень та емоцій.

Ви можете прожити цей тиждень найвдаліше за все літо. Настрій буде позитивним весь період, і ви зможете помітити надзвичайний приплив сил і енергії. Усі справи вдаватимуться. 3 серпня буде вдалим для будь-яких переговорів, зустрічей, співбесід, відправлення повідомлень або оформлення паперів.

Початок тижня може не сподобатись вамчерез деяке непорозуміння з колегами, але ваша гнучкість дасть змогу не наламати дров, і вже до середи ви зможете зануритися цілком і повністю у свою звичну стихію ― успіху, везіння і визнання.

Цей тиждень може вас серйозно вимотати і змусити повністю витратитися на потрібні речі й медикаменти. Не ставайте заручником власних ілюзій, постарайтеся контролювати свої витрати і підтримувати приятельські взаємини з оточенням, щоб різке слівце не зіпсувало ненароком вам погоду в домі.

Понеділок буде для вас надмірним у плані емоцій. Намагайтеся не планувати на цей день відвідування салону або перукарні, а також візит до лікаря. Тиждень поставить вас перед необхідністю балансувати і шукати гармонію. Вам може захотітися або все, або нічого. Але постарайтеся знайти золоту середину.

На цьому тижні в роботі можуть намітитися деякі зрушення на шляху до великого успіху. Це може стосуватися майбутнього вступу до вишу або інших проєктів, пов’язаних з навчанням і підвищенням кваліфікації. Втім, суєти і розбіжностей з рідними уникнути не вдасться.

Тиждень наблизить вас до деякої важливої для вас розмови. Вам давно треба обговорити з коханою людиною важливі питання, що стосуються спільного майбутнього. Не затягуйте з переговорами та зустрічами. Усі сімейні завдання можна вирішити максимально вигідно для себе саме на цьому тижні. Підготуйте проникливий та емоційний спіч на 3 серпня ― і перемога вам забезпечена.

На цьому тижні буде кілька вдалих періодів для покупок і поїздок. Дозвольте собі зробити акцент на сімейних та особистих справах, а не роботі. Найактивнішими та найенергійнішими днями для вас будуть 5 і 6 числа. Зірки винагородять вас за ваші витрати і сили, тривалі прогулянки, спорт і бізнес-проєкти.

На цьому тижні ви зможете показати свої можливості керівництву і захочете претендувати на підвищення або премію. Що вище буде ваша активна діяльність, то більших результатів ви зможете домогтися. Важливо докладати максимальних зусиль заради досягнення вашої мети і не пасувати перед труднощами.

Напружений Меркурій може стати причиною деяких збоїв у ваших планах. Не метушіться і не нервуйте. Спокійно реагуйте на все, що відбувається, навіть у тому разі, якщо в день у вас буде заплановано багато зустрічей, а телефон буквально розриватиметься від вхідних дзвінків. Спонтанність ― ваш козир, розпоряджайтесь ним мудро.

Вам складно буде планувати важливі справи на цьому тижні, але всі вони пройдуть як годиться навіть без ваших зусиль. Голову займуть проблеми, які могли переважати у вашому житті ще в червні ― першій половині липня. У вас буде можливість вирішити свою проблему раз і назавжди, щоб не повертатися до неї більше.

Понеділок може ознаменуватися певним напруженням на роботі. Це всього лише натяк на те, що вам необхідно продовжувати вивчати важливий пласт інформації. Зате вже до середини тижня у вас вийде усвідомити свою проблему і зробити правильний для себе вибір. Якщо вам відмовили в роботі, шукайте інші можливості реабілітуватися, щоб отримати її. Зірки на вашому боці, пробуйте ще.

