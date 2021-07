Овочеві чипси – це смачно і корисно. Чому б не приготувати їх саме зараз?! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич поділився рецептами овочевих чипсів із буряка, кабачків і томатів. Покрокове приготування смачної страви читайте в нашому матеріалі.

Буряк дуже корисний – це ні для кого не секрет. Букет вітамінів побалує ваш організм, а смак овочевих чипсів скрасить перегляд фільму або посиденьки у веселій компанії. Смачно, корисно і просто готувати – ну, що ще потрібно для радості? Давайте готувати!

Інгредієнти:

Приготування:

Кабачки настільки корисні, що ви й уявити собі не можете. Ваша шкіра, волосся і зір отримають максимальну кількість підтримки у вигляді бета-каротину, який є у їх складі. А ще вони містять калій, кальцій, залізо, магній. Звісно, що з кабачків теж можна приготувати смачні овочеві чипси.

Інгредієнти:

Приготування:

Для приготування краще використовувати електросушарку. Ці чипси довго готувати, але воно того варте. У томатах є пектинові речовини, вони нормалізують артеріальний тиск і знижують рівень холестерину в крові. Це вам на замітку, щоб часу не шкодували на приготування цієї страви.

Інгредієнти:

Приготування:

