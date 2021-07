Незвичайні кабачкові оладки із сиром – ідеальна страва, особливо в літню пору. Це не лише корисно та ситно, а й смачно. Учасниця «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилася п’ятьма найкращими рецептами приготування оладок з кабачків. Читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Більше на тему: Рецепти шашликів від Аліка Мкртчяна

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Більше на тему: Кабачки в духовці: 10 рецептів запечених кабачків

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Цибулевий суп: рецепт від Лізи Глінської

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.