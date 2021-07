У нинішньому холодному сезоні всевладдя блонду, яке не відпускало нас протягом довгого часу, нарешті, закінчиться. На порядку денному ― довгоочікувана різноманітність відтінків і повернення давно забутих колор-рішень. Дивіться наймодніші тренди 2021 року у фарбуванні просто зараз!

Більше на тему: Модні зачіски на коротке волосся 2021: тренди на весь рік

Раніше ми активно вигулювали матовий чорний, який особливо припав до душі б’юті-адиктам. У прийдешньому сезоні приємний матовий тон змінить глянець, а це значить, що в нашій косметичці побільшає блисків, червоних помад і тушей з ефектом «об’єм плюс подовження». У прийдешньому сезоні натхненням буде естетика бурлеску, а для максимальної яскравості образу користуємося ефектом «мокрого» волосся, який також обіцяє залишатися на піку тренду в найближчі місяці.

Більше на тему: Модні зачіски на довге волосся 2021: тренди на весь рік

Незважаючи на обіцяний перепочинок від блонду, його попелясті відтінки все-таки залишаються зимувати з нами. Стилісти тижнів моди радять не обмежуватися якимось одним відтінком і пропонують пробувати оригінальні колор-поєднання: наприклад, платинового і попелястого блонду, як на показі Flying Solo, або русявого і попелястого, як у Max Mara.

Більше на тему: Модні зачіски на середнє волосся 2021: тренди на весь рік

Натуральний русявий нарешті відвоював собі окремий рядок б’юті-повістки, і тепер ті дівчата, які постійно перефарбовувалися в «цікавіші» відтінки, можуть відкласти похід у салон краси до кінця осінньо-зимового періоду. До русявого чудово пасують будь-які відтінки в одязі, тому слово «банально» ― це точно не про нього.

Більше на тему: Модні стрижки на довге волосся 2021: тренди на рік

Полуничний блонд поступається місцем полуничному рудому, інакше кажучи відтінкам трохи «вицвілого» рудого і блоранжу, які досить легко сплутати з його попередником. Так що якщо полуничний блонд ще не встиг вам набриднути, можете не розлучатися з ним і в цьому сезоні, оскільки з великою ймовірністю його навіть не відрізнять від актуального колор-тренду, який прийшов йому на зміну.

Більше на тему: Модні стрижки на коротке волосся 2021: тренди на рік

Приємний каштановий відтінок ― найзатишніший колор-тренд у фарбуванні 2021 року. Він матиме розкішний вигляд як у холодних, так і в приглушених теплих відтінках. Стилісти звертають особливу увагу на каштанові відтінки з глянцевим ефектом, якого можна досягти за допомогою спеціальних спреїв і правильно дібраного догляду.

Більше на тему: Модні стрижки на середнє волосся 2021: тренди на рік

У найближчі кілька місяців ми будемо активно грати на контрастах: стилісти дають нам карти в руки і пропонують експериментувати з двоколірним фарбуванням. Плавне або різке, з відтінками одного кольору або різними кольорами, біля коріння або по всій довжині волосся ― який з варіантів обрати, вирішувати тільки вам.

Більше на тему: Манікюр на зиму 2021: тренди модного зимового манікюру

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.