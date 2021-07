Що таке капсульний гардероб? Які переваги капсульного гардеробу? Як підібрати капсульний гардероб спеціально для себе? Читайте наш матеріал, щоб дізнатися відповіді на всі ці запитання.

Капсульний гардероб – це 20 або 30 речей з вашого основного гардеробу, які ідеально поєднуються між собою і добираються переважно на один із сезонів: зиму, весну, літо або осінь. Тобто ви можете носити ці речі протягом усіх трьох місяців, поєднуючи їх і придумуючи нові образи, не додаючи нових елементів одягу. У капсульний гардероб не входять взуття та аксесуари.

Переваги капсульного гардеробу:

Також у капсульний гардероб можна не включати спортивний одяг, речі «на вихід», білизну, сумки та інші аксесуари, хоча цілком можна скоротити і їх кількість. При цьому в капсульному гардеробі необов’язково повинні бути тільки базові речі: ви можете вибирати найнеординарніші та яскраві моделі, щоб урізноманітнити образи.

Щоб правильно підібрати капсульний гардероб, бажано дотримуватися пунктів, які склали наші стилісти, щоб вам у цьому допомогти:

Після цього переходьте до відбору речей зі свого гардеробу для сезонної капсули і назавжди забудьте про проблему «мені нічого одягти». Успіхів!

