Що таке капсульний гардероб? Які переваги капсульного гардеробу? Як підібрати капсульний гардероб спеціально для себе? Читайте наш матеріал, щоб дізнатися відповіді на всі ці запитання.

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Що таке капсульний гардероб

Капсульний гардероб – це 20 або 30 речей з вашого основного гардеробу, які ідеально поєднуються між собою і добираються переважно на один із сезонів: зиму, весну, літо або осінь. Тобто ви можете носити ці речі протягом усіх трьох місяців, поєднуючи їх і придумуючи нові образи, не додаючи нових елементів одягу. У капсульний гардероб не входять взуття та аксесуари.

Переваги капсульного гардеробу:

Економія часу. Вам не треба ламати голову, чи підійде блузка до спідниці, адже в межах капсули речі чудово поєднуються. Або думати вранці, що надіти, бо кількість речей обмежена. Економія грошей. Принцип складання капсул робить безглуздими спонтанні покупки, які потім лежать без діла. Кожне оновлення гардеробу стає продуманим, оскільки не можна забувати про поєднання речей між собою. Економія місця. Цей спосіб чудово підійде для любителів мінімалізму. Адже він базується не на кількості, а на варіативності комплектів, що істотно скорочує простір для зберігання речей.

Також у капсульний гардероб можна не включати спортивний одяг, речі «на вихід», білизну, сумки та інші аксесуари, хоча цілком можна скоротити і їх кількість. При цьому в капсульному гардеробі необов’язково повинні бути тільки базові речі: ви можете вибирати найнеординарніші та яскраві моделі, щоб урізноманітнити образи.

Як підібрати капсульний гардероб

Щоб правильно підібрати капсульний гардероб, бажано дотримуватися пунктів, які склали наші стилісти, щоб вам у цьому допомогти:

Проведіть ревізію в шафі. Адже суть капсульного гардеробу також і у звільненні простору. Тому всього непотрібного треба позбавлятися. Те, що ви не носите більше року, порвали, розтягнули, на вас мале, ні до чого не підходить, жодного разу не було вдягнене за тривалий час, віддайте або продайте. Визначте свій спосіб життя. Логічно, що капсульний гардероб жінки в декреті відрізнятиметься від набору речей офісної працівниці. Капсула завжди має відповідати вашому актуальному способу життя. Визначтеся, яке враження ви хочете справляти. Дайте відповідь собі на запитання «Яка я?». Щоб вам було комфортно в цьому одязі, ви повинні справляти враження того, ким насправді є. Запишіть, яка ви: творча, елегантна, спортивна, енергійна, щаслива, бізнес-леді тощо. Виберіть палітру вашої капсули. Ваші речі повинні поєднуватися між собою, тому потрібно визначитися з основними кольорами капсули і кількома додатковими. Найкраще орієнтуватися на колір волосся, шкіри, очей і губ. Віддайте перевагу нейтральним тонам. Але свої улюблені яскраві відтінки також не бійтеся додавати – в аксесуарах, наприклад. Визначтеся з фасонами, які підходять вашому типу фігури. У більшості речей для капсули дотримуйтеся лаконічного крою речей. Що простіше будуть скроєні речі, то до більшої кількості інших речей вони пасуватимуть. Знайдіть свій стиль. Усі речі в капсулі мають відповідати одному стилю, тому визначтеся, який стиль близький саме вам. Напрямів безліч: кежуал, спорт, романтичний, класичний, бохо, мілітарі тощо. Доберіть приклади образів для капсули. Пошукайте в інтернеті картинки образів, які вам подобаються найбільше. Але бажано, щоб одяг із цих луків у вас уже був або було щось схоже, інакше вам захочеться бігти в магазин купувати знову те, що ви можете і не одягти.

Після цього переходьте до відбору речей зі свого гардеробу для сезонної капсули і назавжди забудьте про проблему «мені нічого одягти». Успіхів!

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