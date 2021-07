Бути зап чоловіком, як за кам’яною стіною. Це мрія багатьох. Але іноді буває так, що та сама кам’яна стіна може нашкодити. Так і сталося з однією із героїнь психологічного проекту «Супермама» витонченою мамою-флористкою Анжелікою, яка живе в розкішному особняку. Але, як виявилося, гроші не принесли їй багато щастя, замість цього — скандали і побої дітей. Як вести себе в ситуації, коли в родині живе чоловік-тиран? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Учасниці з’ясували, що життя Анжеліки не таке казкове, як здавалося на перший погляд. Стосунки з чоловіком зіпсувалися, почалися сварки, тиранія і цілковита фінансова залежність.

Більше на тему: Як боротися з дитячою агресією: поради Дмитра Карпачова

Дмитро Карпачов був трохи здивований тим, що Анжеліка залишається жити в будинку, де її дітей, та й її саму принижують. Однак експерт із питань дитячої вікової психології висловив думку, що, швидше за все, жінці комфортно перебувати в таких стосунках і її все влаштовує. Та він звернув увагу на те, що Анжеліка тепер відповідає не тільки за себе, а й за своїх дітей.

Також Дмитро Карпачов не поділяє думки жінок, котрі залишаються жити з чоловіками, які можуть підняти руку на дітей.

Більше на тему: Агресія у підлітків

Більше порад про виховання дітей – дивіться у проекті «Супербабушка». З понеділка по четвер о 19:05.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.