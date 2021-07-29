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Модні стрижки на коротке волосся 2021: тренди на рік

29.07.2021

Якщо ви наважилися на коротку стрижку, у нас в матеріалі ви знайдете кілька чудових трендових варіантів на 2021 рік. Популярні зухвалі стрижки піксі або каре з широким чубчиком, прямі стрижки до підборіддя або груба коротка стрижка, боб або асиметрія, — все це може стати актуальним у 2021 році. Ми пропонуємо вам чудову фотодобірку стрижок на коротке волосся. 

Коротке волосся — це все у моді. Та у 2021 році увагу привертають кілька нових тенденцій.

Піксі

Класична стрижка піксі є однією з найбільш бажаних коротких зачісок для жінок у 2021 році. Відтепер вона може виконуватися з невеликим оновленням як «м’яка стрижка піксі». Зачіска відрізняється більш м’якими переходами між бічними частинамиі верхнім волоссям.

Зухвалі короткі зачіски

У 2021 році великою популярністю користуватиметься зухвалий мокрий образ. Чудово, що трендовий стиль особливо вдало поєднується з короткими зачісками. Просто укладіть гелем з боків і передню частину волосся зачешіть назад з деяким об’ємом.

Коротка стрижка з чубчиком

Ще один важливий тренд коротких зачісок для жінок 2021 року ― чубчик. Особливо популярним буде поєднання коротких бобів довжиною до підборіддя і чубчика.

Хвилі на короткому волоссі

Кожному, хто вважає, що коротке волосся автоматично виглядає по-чоловічому, краще подивитися на ці варіанти. Неймовірно жіночний образ створюється завдяки легким градаціям і ніжним хвилям. Особливо красиві хвилі на короткому бобі.

Коротке волосся: так чи ні?

Коли справа доходить до зачіски, коротке волосся не стає перешкодою. Пам’ятайте, що така стрижка буде дуже практичною і простою в догляді, і в жодному разі не нудною.

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І те, що коротке волосся може мати неймовірно жіночний та сексуальний вигляд, слід знати за зразками для наслідування, таким як Емма Вотсон, Лілі Коллінз і Мішель Вільямс. 

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