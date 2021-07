Штани вже давно перестали бути атрибутом тільки чоловічого гардеробу. З року в рік дизайнери пропонують величезну кількість моделей, які вигідно підкреслюють усі жіночі принади. При цьому представниці прекрасної половини людства залишаються такими ж жіночними та сексуальними. Але які штани в тренді влітку 2021? І, головне, з чим їх поєднувати? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.

У літньому сезоні 2021 дизайнери приділили чимало уваги жіночим брюкам. Нині складно виділити кілька актуальних моделей і їх поєднань, адже в тренді найрізноманітніші тенденції. Тож кожна з нас легко зможе дібрати для себе щось цікавеньке.

Отже, на які моделі варто звернути увагу, оновлюючи свій гардероб? Атласні, оксамитові, мереживні й блискучі брюки зможуть підкреслити ніжність і невинність їх власниці. Однак не варто забувати про шкіряні штани. Вони також must have для будь-якої модниці. Ось тільки якщо раніше всі бутики рясніли моделями чорного кольору, то в сезоні літо 2021 на піку популярності ніжні, пудрові або розбілені відтінки, а також коричневі та червоні моделі.

Дедалі більшої актуальності набувають брюки з високою талією, які можуть доповнюватися поясом або зав’язками. У деяких моделях штанів завищена посадка може бути призібраною, двобортною або з заходом.

Класичний строгий покрій штанів також, схоже, ніколи не вийде з моди. Та й як без нього, адже це не тільки зручно, а й практично. До того ж до біса сексуально. У таких випадках варто віддати перевагу класичним подовженим моделям широкого крою, а також укороченим брюкам. Вони, до речі, прекрасно поєднуються з туфлями-човниками.

Одним із найяскравіших і найсміливіших трендів літа 2021 будуть напівпрозорі брюки. Переважно це широкі вільні моделі з тюлю, шифону, мережива і штани, плетені гачком. Такі моделі чудово підійдуть для вечірніх образів.

Широкі в стегнах і завужені до низу брюки також залишаються одними з найпопулярніших у сезоні літо 2021.

Обрати правильну модель брюк ― ще не означає стати найстильнішою штучкою. Головне ― уміти правильно поєднувати їх із верхом. Але що ж обрати? У сезоні літо 2021 дуже багато варіантів стильних комплектів. Так, у якості верху може виступати найрізноманітніший одяг. Короткі в’язані светрики підійдуть до будь-яких моделей брюк. Дуже ефектні кроп-топи або підв’язані футболки. Особливо добре таке поєднання виглядає з моделями з високою посадкою. А класичне поєднання штани плюс сорочка також нікого не залишить байдужим. Якщо ж вам хочеться дібрати більш жіночний образ, доповніть його ніжною блузою з акцентом на рукавах.

Літо 2021 ― прекрасна пора для монохромних комплектів. Тому сміливо вдягайте, наприклад, блузу в тон брюк. А про комплекти типу тотал-лук зі шкіри або деніму й говорити зайве. Це прекрасно! Завжди!

Що стосується кольору штанів, то в літньому сезоні 2021 фаворитами виявилися фіолетовий, зелений, блакитний, рудий, колір фуксії, червоний, рожевий, срібло, беж, сірий і коричневий. А ось серед розмаїття принтів перевагу все ж варто віддати смужці, клітинці, зміїному, анімалістичному та квітковому візерунку.

Ну і, мабуть, найголовніше: не має значення, яку модель ви виберете. Головне ― почуватися комфортно і впевнено. І не намагайтеся сліпо копіювати подіумні або глянцеві образи. Іноді вони просто не придатні для повсякденного життя.

