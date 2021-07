Як знайти підхід до агресивної дитині? Як впливати на неслухняного малюка? Ці питання задавала собі кожна мама, яка в той чи інший момент втратила контроль над своїм чадом. Але, часто, батьки не помічають, що причиною такої поведінки дитини є вони самі. Саме так і сталося з однією із героїнь психологічного реаліті «Супермама» Оленою, у ситна якої практично немає заборон. Малюк поводиться агресивно і часто влаштовує істерики. Як впоратися з дитячою агресією? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Агресія у підлітків

Дмитро Карпачов був трохи здивований тим, що Альона практично не реагує на агресивну поведінку свого 2-річного сина.

Також Дмитро Карпачов не розуміє, чому Альона не зробила зауваження своєму синові, коли той почав кидати пісок в обличчя іншим дітям. На думку експерта з питань дитячої вікової психології, така поведінка неприпустима.

Ведучий проєкту вважає, що така поведінка в майбутньому може призвести до жахливої ситуації. І якщо зараз над такими витівками можна посміятися, то щойно в руках у дитини побільшає сили, такі ігри стануть небезпечними.

Більше на тему: Як зберігати спокій, коли дитина не слухається

Також Дмитро Карпачов наголосив, що режим для маленьких дітей ‒ дуже важливий. Якщо у дворічної дитини немає чіткого розпорядку дня і правил, нервова система не встигає відпочивати і вся енергія йде на те, щоб вгадати, чого ж чекати в наступний момент. Це виснажує дитину і провокує істерики.

Дмитро Карпачов звернув увагу на те, коли дитячі істерики можуть бути небезпечні.

Після зауважень від учасниць Альона зізналася, що не вбачає проблеми в істериках свого сина і ніколи йому не скаже «Не можна». Однак експерт із питань дитячої вікової психології з такою думкою категорично не згоден:

Під час особистої розмови Дмитро Карпачов порадив Альоні намагатися зупинити істерики до їх початку і встановити деякі межі. Він також попередив, що спершу їй буде дуже складно. Але, якщо вона впорається, в майбутньому її син зможе не тільки за себе постояти, а й навчитися самоконтролю.

Більше на тему: Топ-9 книг про виховання дитини

Більше порад щодо виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:00 у проєкті «Супермама».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.