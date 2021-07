Гороскоп на 30 липня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому можна чекати прекрасних змін, а хто повинен бути більш стриманим? Читайте гороскоп на 30 липня від екстрасенсів СТБ.

Ви можете відчути легку втому. Це перший дзвіночок. Не варто брати на себе занадто багато обов’язків. Краще менше, та краще.

Вас чекає дуже динамічний день. Ви так багато хочете встигнути, що зовсім не думаєте про своє здоров’я. А воно, між іншим, погіршується. Тож відкладіть усі свої справи й займіться власним самопочуттям.

Складний день, який зажадає від вас надмірної уважності. З самого ранку ви будете тільки тим і займатися, що виправляти свої та чужі помилки.

Цей день вам варто присвятити роботі. Не женіть коней. Звісно, отримати вигоду хочеться вже зараз, але іноді це просто неможливо. Навчіться чекати.

Іще один прекрасний день, який обіцяє вам приємні зміни в житті. Ви точно знаєте, чого хочете, і не боїтеся йти до поставленої мети. Головне, не упустити свій шанс.

Дуже невдалий день. З самого ранку ви раз у раз будете конфліктувати з оточенням. Та хоч би як не хотілося в це вірити, винні у сварках тільки ви. Спробуйте проаналізувати ситуацію і виправити її.

Прекрасний день для переговорів. І не тільки ділових. Якщо у вас із коханою людиною є невирішені питання, настав час сісти за стіл і обговорити все, що накипіло.

Прекрасний день для початку нового етапу в житті. Сміливо беріться за нові проєкти. Не бійтеся, у вас усе вийде. Ось тільки не варто чекати дуже високої фінансової винагороди.

У вас починається складний період. І тільки від вашого загального настрою залежить його результат. Так, буде складно, але якщо ви зможете заручитися підтримкою близьких, все у вас вийде.

Дуже динамічний день. З самого ранку ви будете повністю завантажені, а ось після обіду можна трохи розслабитися і навіть зустрітися з друзями в кафе на горнятко чаю.

Невдалий день. Вранці вас чекає сварка, яка зіпсує вам настрій на весь день. Спробуйте відсторонитися і думати тільки про роботу. Вечір проведіть у тиші.

Прекрасний день для творчих Риб. Ви повністю поглинені своєю роботою і не помічаєте нічого навколо. Це добре, адже нікому не вдасться зіпсувати вам настрій.

