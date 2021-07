Сорбет легко можна приготувати в домашніх умовах. Основою для цього популярного італійського десерту можуть служити практично будь-які ягоди і фрукти. Сьогодні ми пропонуємо спробувати черешневий сорбет. Хочете дізнатися, як його приготувати? Рецепт черешневого сорбета від суперфіналістки «МастерШеф. Професіонали» Юлії Проходи читайте в нашому матеріалі!

Щоб зробити черешневий сорбет ще більш цікавим на смак, можете додати кілька чайних ложок ягідного або фруктового лікеру. Це, до того ж, подарує неповторний аромат і не дозволить сорбету занадто застигнути.

Інгредієнти:

Приготування:

За 45 хв до подачі рекомендовано переставити сорбет у холодильник.

Смачного!

