Черешневий сорбет: рецепт в домашніх умовах від Юлії Проходи
29.07.2021
Сорбет легко можна приготувати в домашніх умовах. Основою для цього популярного італійського десерту можуть служити практично будь-які ягоди і фрукти. Сьогодні ми пропонуємо спробувати черешневий сорбет. Хочете дізнатися, як його приготувати? Рецепт черешневого сорбета від суперфіналістки «МастерШеф. Професіонали» Юлії Проходи читайте в нашому матеріалі!
Щоб зробити черешневий сорбет ще більш цікавим на смак, можете додати кілька чайних ложок ягідного або фруктового лікеру. Це, до того ж, подарує неповторний аромат і не дозволить сорбету занадто застигнути.
Сорбет з черешні
Інгредієнти:
- 750 г черешні
- 1 невеликий лимон
- 1 жменя листя м’яти
- 50 г цукрової пудри
- 1 ст. л. лікеру (наприклад, вишневого)
Приготування:
- Очистити черешню від кісточок. М’якоть скласти в чашу блендера і подрібнити в пюре.
- Додати лимонний сік, цукрову пудру і лікер. Добре перемішати і відправити на 1-2 год в морозильну камеру.
- Дістати масу, збити ще раз і повернути в морозильник на 2 год.
За 45 хв до подачі рекомендовано переставити сорбет у холодильник.
Смачного!
Більше на тему: Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+